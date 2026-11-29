La actriz y presentadora Elisa Mouliaá, simpatizante de Podemos, ha mostrado su descontento con la Ley D’Hont este domingo, tras conocerse los resultados de las elecciones generales, y ha criticado que «cientos de miles de votos» de Podemos hayan quedado condenados «a la irrelevancia parlamentaria». Mouliaá se ha expresado de este modo en una publicación en redes sociales, pero no ha comprobado si la información es correcta, ya que la formación morada, con el 99% del voto escrutado, apenas supera los 90.000 votos en toda España.

«Un asco la ley D’Hondt. Una auténtica vergüenza que cientos de miles de personas hayan votado a Podemos y que el sistema electoral pueda condenar todos esos votos a la irrelevancia parlamentaria. ¿De qué sirve llenar las urnas si después las reglas del juego hacen que tu voz desaparezca?», ha dicho la actriz en una publicación en redes sociales. Mouliaá sin embargo se ha olvidado de revisar los resultados electorales, ya que la formación liderada por Irene Montero ni siquiera ha alcanzado los 100.000 votos en todo el país.

Podemos ha perdido este domingo su representación parlamentaria. Ni siquiera su cabeza de lista en Madrid, la ex ministra de Igualdad Irene Montero ha conseguido un escaño en el Congreso de los Diputados. Podemos ha pasado a ser una fuerza extraparlamentaria doce años después de conseguir 74 diputados y amenazar con superar al PSOE como primera fuerza de la izquierda.