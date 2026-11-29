PP y Vox suman 14 escaños en Cataluña en las elecciones generales del 29-N, sólo por detrás de los 15 del PSC, mientras que ERC logra 11 y Junts cinco. Unas elecciones en las que España ha elegido el fin del sanchismo, el punto y final a ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, marcados por la corrupción, las cesiones al separatismo, el asalto a las instituciones del Estado, los ataques al Poder Judicial y a la prensa libre, un apagón y dos tragedias ferroviarias con 115 muertos.

El PSC, con Jordi Hereu al frente de la candidatura, ha ganado en Cataluña con el 29,39% de los votos y 15 diputados, cuatro menos que en las anteriores elecciones generales, y le sigue ERC, que es el partido que más crece, con el 19,90% de los apoyos, hasta los once diputados, cuatro más que hace tres años.

En tercer lugar se sitúa en Cataluña el PP encabezado por el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol. Con el 16,56% de los apoyos y 9 escaños, tres más que en 2023.

La siguiente fuerza más votada es Vox, con Juan José Aizcorbe como cabeza de cartel. El partido de Santiago Abascal ha obtenido el 16,56% de los votos en Cataluña y cinco diputados, también tres más que hace tres años.

Junts, capitaneado por Míriam Nogueras, ha obtenido este domingo sus peores resultados históricos en unas elecciones generales, al pasar de siete a cinco diputados, con el 10,06% de los votos, mientras que Comuns-Frente Amplio, liderado por Ada Colau, ha obtenido el 8,31% de los apoyos y tres diputados, cuatro representantes menos que con la lista de Sumar en las generales de 2023, cuando obtuvieron siete diputados.

En la última legislatura, el reparto de escaños en Cataluña fue el siguiente: PSC (19), Sumar-En Comú (7), ERC (7), Junts (7), PP (8-9), y Vox (dos).

Provincias

En Barcelona, el PSC ha obtenido 10 diputados, Vox tres, JxCat otros tres y Comuns-Frente Amplio otros tres.

En Gerona, el PSOE ha logrado dos diputados, ERC uno, otro JxCat, el PP también uno, así como Vox.

Y en Tarragona, PSC y ERC han empatado con dos diputados, mientras que PP y Vox han obtenido uno cada uno.

La anterior mayor victoria de la derecha

El anterior récord del PP en porcentaje de voto en Cataluña en unas generales fue con el 23,1% del año 2000, durante la presidencia de José María Aznar. Entonces, logró 12 diputados en el Congreso. El presidente del Partido Popular de Cataluña era Alberto Fernández Díaz, quien presidió el PP catalán entre 1996 y 2002, y posteriormente ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.

El PP obtuvo en aquellas elecciones ocho diputados por Barcelona: Josep Piqué i Camps, Jorge Fernández Díaz, Berta Rodríguez Callao, Guillermo Gortázar Echeverría, Sergio Senador Gómez-Alba Ruiz, Salvador Domingo Sanz Palacio, María Reyes Montseny Masip y Gloria Martín Vivas.

Por Gerona obtuvo un diputado, Jordi de Juan i Casadevall; por Lérida otro, José Ignacio Llorens Torres; y otros dos por Tarragona: Francesc Ricomà de Castellarnau y Joan Bertomeu Bertomeu.

Vox concurrió por primera vez a unas elecciones generales en 2019. En abril de aquel año obtuvo el 3,6% de los votos y no logró escaño, mientras que en noviembre de 2019 obtuvo un 6,3%, con dos escaños.

Los mismos que en las elecciones de julio de 2023, en las que alcanzó el 7,8%, con los que consiguió mantener los dos diputados que había obtenido en Cataluña en noviembre de 2019: Ignacio Garriga y Juan José Aizcorbe. En 2023, Garriga fue sustituido en el Congreso por Carina Mejías.

El líder de Vox en Cataluña cuando el partido consiguió sus dos primeros diputados en las elecciones generales de noviembre de 2019 fue Ignacio Garriga, quien en 2021 fue candidato a la presidencia de la Generalitat.

En 2023, PP y Vox sumaron prácticamente el mismo porcentaje que obtuvo el PP en solitario en las de marzo del año 2000. En los resultados definitivos, con 48 escaños en juego, el PSC-PSOE un 34,5% y 19 diputados; Sumar–En Comú Podem el 14,0%, con siete diputados, el PP un 13,3% y seis diputados, ERC el 13,2% de los votos y 7 escaños, Vox el 7,8% y dos diputados, la CUP un 2,8% y dos diputados y Pacma un 1%, sin escaño.