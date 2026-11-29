Bildu ha ganado en Guipúzcoa en las elecciones del 29-N y el PP mantiene sus dos diputados en el País Vasco, pero el joven político popular Jon Echeverría, que ha sufrido el acoso y los ataques de los cachorros del etarra Arnaldo Otegi –líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez, no ha logrado escaño. Bildu también ha ganado en votos en esta comunidad autónoma, superado en escaños por PSE, mientras que el PNV ha perdido su grupo en el Congreso.

Y a nivel nacional, los españoles han otorgado a PP y Vox una incontestable mayoría absoluta que supone el fin del sanchismo.

El PSE-EE ha sido el partido más votado en el País Vasco, con el 27,61% de los votos y siete diputados, dos más que en las elecciones de 2023, cuando obtuvo el 25,3% de los apoyos. Le sigue Bildu con el 31,17% de los votos y seis diputados, uno más que en los anteriores comicios, cuando fue el tercero más votado, con el 29,9% de los sufragios.

EAJ-PNV, que ganó las anteriores elecciones generales, se ha convertido en la tercera fuerza más votada, al perder respaldos. De un 25,3% de los apoyos en 2023 ha pasado al 18,78% de los votos y tres diputados, dos menos que en los comicios de 2023.

El PP ha sido la cuarta fuerza más votada, con el 14,20% de los votos y dos diputados. Supera así el respaldo de 2023, con el 11,6% de los votos, cuando también obtuvo dos escaños.

Sumar, que tenía un escaño y ahora se ha presentado dentro de Frente Amplio, ha obtenido el 11,09% de los votos y un diputado, mientras que el resto de partidos no han obtenido representación.

En el País Vasco se han elegido 18 diputados en tres circunscripciones: Vizcaya reparte ocho escaños, Guipúzcoa seis y Álava cuatro.

Por territorios

En Guipúzcoa, EH Bildu, que hace cuatro años obtuvo dos escaños, ha conseguido tres diputados; el PSOE ha logrado dos, los mismos que en las elecciones de 2023, y el PNV, que tuvo dos diputados en las elecciones de 2023, se ha quedado con un representante.

Por su parte, El PP, que no tenía representación por este territorio, no ha sacado diputado, y Vox sigue sin representación.

En Vizcaya, el PSE-EE ha logrado tres escaños, uno más que en las elecciones de 2023, y EH Bildu dos, los mismos que en los anteriores comicios. El PNV ha logrado un representante, mientras que en 2023 había conseguido dos. Además, el PP ha mantenido su escaño por este territorio, mientras que Sumar ha perdido el logrado en julio de 2023 y Vox también ha quedado sin representación.

En Álava, donde el PSOE contaba con un diputado, ha logrado uno más; Bildu ha mantenido su escaño, al igual que el PP, mientras PNV ha perdido el que tenía, y Vox sigue sin representación alavesa en la Cámara Vasca.

El PSE-EE fue la fuerza más votada en el País Vasco en 2023, pero empató a cinco escaños con el PNV y EH Bildu. El PP obtuvo dos diputados y Sumar uno.

El récord de PP y Vox

El récord histórico del PP en el País Vasco fue en las elecciones generales de marzo del año 2000, con el 29,1% de los votos, logrando siete de los 19 diputados. Entonces, quedó en segunda posición, detrás del PNV.

Los siete diputados del PP fueron: por Álava Alfonso Alonso Aranegui y Rafael Cámara Rodríguez, por Vizcaya Jaime Mayor Oreja, Antonio Merino Santamaría y Marisa Arrúe Berregareche, y por Guipúzcoa el diputado Gonzalo Quiroga Churruca.

En las elecciones del año 2000, el PP fue la candidatura más votada en Álava, con aproximadamente el 39,1 %, mientras que el PNV fue la primera fuerza en Vizcaya y Guipúzcoa.

Vox obtuvo en abril de 2019 el 2,3% de los votos, en noviembre de 2019 el 2,4% y en julio de 2023 el 2,6%. Vox todavía no ha obtenido representación en la Cámara Baja por ninguna de las tres provincias vascas.

En las últimas elecciones generales, en el País Vasco se repartieron 18 diputados al Congreso entre Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En el conjunto del País Vasco, PSE-EE, PNV y EH Bildu consiguieron cinco diputados cada uno, dos el PP, y uno Sumar.

Los diputados del PP en las elecciones de 2023 fueron Javier de Andrés Guerra, elegido por Álava y Beatriz Isabel Álvarez Fanjul, elegida por Vizcaya. Entonces, el líder del PP en el País Vasco era Carlos Iturgaiz, quien ocupó la presidencia del PP vasco entre octubre de 2020 y noviembre de 2023, cuando fue sustituido por Javier de Andrés.

Ataques a Jon Echeverría

En el País Vasco, Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, ha sufrido constantes ataques durante la campaña electoral. El incidente más grave ocurrió el pasado 14 de noviembre, cuando la ‘kale borroca’ reventó un acto del PP en Hernani: lanzó cohetes, piedras y botellas a los participantes y agredió a los asistentes.

El PP plantó cara frente a estos episodios antidemocráticos: siguió recorriendo toda Guipúzcoa «con más ganas si cabe», según anunció Echeverría. El 24 de noviembre, Echeverría y Ester Muñoz también sufrieron insultos, abucheos y amenazas durante un acto electoral en Andoáin. Un centenar de proetarras los amenazó al grito de «¡fascistas!».

El último ataque tuvo lugar el pasado viernes, cuando los cachorros del etarra Arnaldo Otegi –líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez– impidieron, por la fuerza, un acto de Jon Echeverría en la universidad y la Ertzaintza tuvo que acudir a proteger al joven político para evitar incidentes mayores.

Las víctimas del terrorismo denuncian que en el País Vasco y en Navarra, aunque ETA ya no matan, siguen secuestrando la libertad.