El voto por correo, del que tanto se ha hablado durante la campaña electoral, cuenta en las elecciones generales del 29 de noviembre y se incorpora al escrutinio durante la noche electoral. Estos sufragios se suman a las papeletas presenciales antes del recuento en cada mesa.

Esto se lleva a cabo cuando termina la votación, a las 20:00 horas. El presidente de la mesa permite votar a quienes siguen dentro del colegio o esperan en el acceso. Después, la mesa incorpora los sobres postales recibidos a tiempo.

¿Cómo se incorpora el voto por correo a las urnas?

Correoses el encargado de conservar la documentación dirigida a cada mesa y la traslada a los colegios desde las 9:00 horas. El reparto continúa durante la jornada hasta las 20:00 horas, cuando termina la recepción. Cerrada la votación presencial, la mesa abre los sobres remitidos por los electores.

Deben incluir el certificado de inscripción en el censo y el sobre cerrado con la papeleta. Los miembros comprueban la documentación y que el votante figura inscrito en esa mesa.

Después de la verificación, introducen el sobre de votación en la urna correspondiente y anotan al elector en la lista numerada. Así el sufragio postal queda integrado en el procedimiento ordinario y participa en el recuento junto al voto presencial.

¿Se cuentan por separado los votos enviados por correo?

Una vez introducen los sobres en las urnas, se mezclan con el resto. Durante el escrutinio, la mesa no distingue si cada papeleta procede de una persona que acudió al colegio o de alguien que votó por correspondencia.

En las elecciones generales se cuentan primero las papeletas del Congreso de los Diputados y después las del Senado. Cada mesa hace público el resultado y lo recoge en un acta, que sirve para transmitir los datos provisionales de la noche electoral.

El voto extranjero

El voto de los españoles residentes en el extranjero, inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), sigue otro calendario, ya que no se incorporan a las urnas de los colegios el 29-N durante el escrutinio general de las juntas electorales.

Por lo tanto, los resultados de la noche electoral son provisionales. El recuento posterior del voto CERA y la comprobación de las actas completan el escrutinio y permiten fijar los resultados definitivos. El voto por correo enviado desde España influye desde el primer recuento y el sufragio exterior se añade en una fase posterior.