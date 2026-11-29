Arrivederchi. Se despide España de la Davis en la que más favorita era. En Bolonia suena sarà perché ti amo, se lo canta un país entero a la Ensaladera, la cuarta consecutiva y la quinta de toda su historia después de rendir (6-2, 7-5) en dobles a Granollers y Alcaraz, una especialidad amarga para el murciano. Cayó en los Juegos Olímpicos de 2024 junto a Nadal, en la Davis de 2024 junto a Granollers y repite caída y compañero en la Davis 2026. España vuelve a quedarse en la orilla. Bravissimo, Italia.

«¿Tú vas aquí y yo aquí?», preguntaba Alcaraz escondiendo los dedos. Granollers lleva la iniciativa del juego y Carlitos, alumno aventajado en esto de la raqueta, escucha y ejecuta. Su potencia desde el fondo de la pista, unida a los reflejos y el toque de Marcel sobre la red, empuja a la dupla italiana hacia atrás de inicio. Sin embargo, no dura demasiado. Musetti, después de tres horas en individual, reproduce su inspiración en dobles.

A sus 40 años, Granollers, tras toda una vida jugando en individuales y viviendo época de bonanzas (ganó un torneo ATP 500, tres ATP 250 y alcanzó el puesto 19 del ranking mundial) decidió abandonar el single y abrazar los dobles. El resultado habla todavía mejor. En sus vitrinas descansan 33 títulos, tres de ellos de Grand Slam y unas ATP Finals junto al argentino Horacio Zeballos.

En dobles todo sucede muy rápido, también en la cabeza de Musetti, inspirado para la ocasión y que interpreta cada golpe de la pareja española para evitar que traduzcan en resultados las sensaciones iniciales. Se intercambió el lado con Vavassori para que fuera la suya la derecha cruzada con Alcaraz y el revés paralelo con Granollers.

Por ahí percutió Italia y por ahí se desgranó España, por el lado de su doblista. Lo que son las cosas, las dos pérdidas de servicio llegaron en su turno de saque y, para cuando pretendieron reaccionar, el primer set ya hablaba italiano. Ya la soga al cuello y con prisas, que siempre son malas compañeras de viaje. El escenario y las circunstancias. En Bolonia, con la grada en contra, y a remolque.

Musetti y Vavassori ya no iban a parar. El uno retroalimentó al otro. El primero derrochaba inspiración y el segundo carácter. Vavassori estaba en esos días en los que tiene delante el ejército español y los arrasa. Se aprovechó del servicio dubitativo de Granollers con restos tan agresivos como incendiarios. Cada resto ganador, un grito al encapsulado recinto de Bolonia. «¡I-TA-LIA!».

Nuevo break y a seguir. Alcaraz tiró del carro ante el resbalón de Granollers, reto doble para el murciano. En una especialidad desconocida y con todo el atrezo del revés. La grada, el juego y las sensaciones. Todo el lado rival. Incluso la red habló italiano al escupir una pelota de break a favor de España. No era el día y la noche recordó a pesadumbres de antaño. Los dobles de la Davis en la que se retiró Nadal prematuramente, los Juegos de París… España cayó como entonces. Bravissimo, Italia. Cuarta Davis consecutiva. El tenis también habla italiano.