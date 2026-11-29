La clásica traca valenciana volvió a retumbar en Cheste al terminar la carrera de MotoGP. Supone el fin de fiesta, el fin de una nueva temporada. Pero este año tenía otro significado más, uno muy especial, el del final de una era. Porque este domingo no solo se despidió la temporada 2026 de MotoGP, también dijo adiós el mejor piloto de todos los tiempos. Marc Márquez se marchó con una sonora ovación de la afición española.

Todo el mundo se puso en pie en la última vuelta de su historia en MotoGP. Mientras él intentaba que no le pasara Pedro Acosta, el público se levantó de sus asientos para brindarle un enorme aplauso al rey de este deporte, al mejor de la historia. Después, una vez cruzó la línea de meta y después de que Ferran Torres le mostrara la bandera a cuadros por última vez, el piloto español dio dos vueltas de honor, la que dan todos para volver a boxes y otra más de despedida.

Se hizo una excepción por el GOAT, para que pudiera tener una despedida a la altura de su leyenda. Todos los pilotos se acercaron a él a abrazarle y a darle el último adiós al maestro, el de los diez títulos mundiales, ese que se reinventó después de cuatro operaciones en el brazo derecho para volver a ganar. Y vaya si ha ganado, dos títulos en los dos últimos años de su carrera. Se retira por la puerta grande.

«¡Casi ganamos, eh!»

Durante la vuelta de honor en solitario, se paró delante de su grada, We Are 93, para lanzar un último mensaje a sus aficionados. Se subió al andamio, como en Portimao, y empezó diciendo: «¡Casi ganamos, eh!», mientras se reía. Es que lo intentó hasta el último segundo. Le daba igual quedarse sin neumático. Fue a por Raúl Fernández en las últimas vueltas, pero el madrileño resistió y Marc acabó segundo. Lo tuvo cerca, pero esta vez murió en la orilla.

Luego se puso serio y soltó: «Simplemente agradeceros todo el apoyo. La moto la echaré de menos, pero siempre la podré usar. Pero esto ya no lo podré vivir. Muchas gracias». Ahí sí que soltó alguna lágrima. Acto seguido, sonó el We Are The Champions. Ya en el podio, la cosa fue otra historia. Ducati le estaba esperando con su pizarra especial que decía: «Marc, te echaremos de menos».

«¡Márquez, quédate!»

Una vez cumplidos todos los protocolos, llegó el momento de la fiesta. Raúl bañó en champagne a Márquez y después comenzaron a cantar y bailar juntos el «¡Yo soy español, español!». Marc estaba en su salsa, disfrutando de la euforia del momento. Pero antes de todo eso, nada más saltar el 93 al podio, toda la afición española empezó a corear el «¡Márquez, quédate!» al unísono.

Marc esbozó una sonrisa al escuchar los cánticos, pero la decisión es irrevocable. Se va para no volver, al menos como piloto. Como él mismo dijo después, desde otra torre que habían preparado en el pit lane: «El Marc piloto acaba, pero el Marc persona sigue y os llevará en el corazón». «Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Siempre lo he dado todo en pista», añadió. Luego llegó la fiesta final en el podio y posteriormente en el box con su gente.