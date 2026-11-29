Las elecciones generales del 29 de noviembre tienen una particularidad que muchos ciudadanos desconocen, ya que el resultado que se conozca durante la noche electoral todavía no será definitivo. Además de los votos depositados en los colegios electorales y los enviados por correo desde España, queda pendiente contabilizar el voto de los españoles que viven fuera del país. Es lo que se conoce como voto CERA, un procedimiento que puede modificar el reparto de diputados en determinadas provincias y que ya ha cambiado el resultado de unas elecciones anteriores.

¿Qué es el voto CERA?

CERA son las siglas de Censo Electoral de Residentes Ausentes. Se trata del registro en el que figuran los ciudadanos españoles mayores de edad que residen permanentemente en el extranjero y mantienen su derecho a participar en las elecciones españolas. No debe confundirse con los españoles que se encuentran temporalmente fuera del país, que pertenecen a otro procedimiento electoral.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en las elecciones generales del 29-N hay 2.769.645 españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. Estos electores pueden enviar su papeleta por correo postal a su consulado o depositarla personalmente en las urnas habilitadas en las oficinas consulares. Además, desde la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 2022, ya no necesitan solicitar previamente el voto, puesto que la documentación se remite de oficio.

¿Cuándo se conoce el resultado del voto CERA?

Una de las principales diferencias respecto al voto presencial es que las papeletas del CERA no se contabilizan durante la noche electoral. Los primeros resultados que ofrecerá el Ministerio del Interior el domingo serán provisionales y recogerán los sufragios de las mesas electorales instaladas en España.

El recuento del voto exterior tendrá lugar durante el escrutinio general de las juntas electorales provinciales, previsto entre el 4 y el 7 de diciembre. En ese momento se abrirán los sobres, se comprobará que cumplen los requisitos legales y se introducirán las papeletas en las urnas correspondientes. Cada sufragio se contabilizará en la provincia en la que esté inscrito el elector.

Cómo afecta al resultado de las elecciones el voto CERA

Aunque representa una parte pequeña del total de votos emitidos, el CERA puede tener una importancia enorme cuando varios partidos se disputan el último escaño de una circunscripción. El sistema electoral español utiliza la fórmula D’Hondt para distribuir los diputados, por lo que una diferencia reducida de papeletas puede alterar el reparto final.

Ya ocurrió en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El escrutinio del voto exterior permitió al Partido Popular conseguir un diputado más en Madrid, que pasó al PP en detrimento del PSOE. Este cambio modificó también el equilibrio de fuerzas en el Congreso, por lo que el resultado de la noche electoral no siempre coincide con el definitivo. En las elecciones del 29-N, los partidos tendrán que esperar al recuento del voto CERA para conocer la distribución definitiva de los 350 escaños.