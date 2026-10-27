El jefe del voto CERA que implantó la orden de Puente y la jefa de gabinete del nº 2 de Exteriores dimiten en plena polémica por los nietos

Dos altos cargos, considerados «de confianza» del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han decidido poner tierra de por medio y abandonar el ministerio, en apenas un mes, para retomar su actividad diplomática lejos de España. La salida de Xavier Martí Martí, responsable de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares durante la aplicación de la ejecución de la Ley de Nietos, se producía a finales de septiembre de 2026. La de María Luisa Benítez-Donoso Tarascón aparece recogida en el BOE del martes 27 de octubre. Son dos bajas «de peso» en la estructura del departamento de Albares y coinciden en el tiempo con el pulso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido con el Tribunal Supremo a cuenta de la Ley de Nietos.

Xavier Martí cesó en su cargo de subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ocupó desde 2024, el pasado 29 de septiembre. Pero anteriormente y coincidiendo con la ejecución de la instrucción firmada por Sofía Puente, la hermana del ministro Óscar Puente, Martí había desempeñado el cargo de Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares. El desempeño de este cargo, entre 2022 y 2024, le sitúa directamente vinculado a la ejecución de las nacionalizaciones en los consulados en la entrada en vigor de la instrucción dada por Sofía Puente.

El cese de Martí fue el preludio de una salida del Gobierno, hacia un «nuevo destino más tranquilo y con un perfil medio-bajo», según aseguran fuentes diplomáticas a OKDIARIO. Xavier Martí es desde el 30 de septiembre el nuevo embajador español en Filipinas, que, según aseguran varios de sus compañeros de profesión, «no es uno de los destinos más codiciados en la carrera diplomática» y le puede permitir «pasar desapercibido ante un hipotético futuro gobierno de otro color político».

La salida de Martí no es la única. El cese más reciente, publicado en el BOE de este 27 de octubre, es el de María Luisa Benítez-Donoso, la jefa de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, la mano derecha del ministro José Manuel Albares en la dirección de la política internacional del Gobierno de España. Benítez-Donoso también tiene ya asignado su nuevo destino, aprobado por el Consejo de Ministros este martes 27 de octubre. Según fuentes diplomáticas consultadas por este periódico, se trata de una «recompensa por su trabajo» en el núcleo más reducido del ministro Albares. Se trata, aseguran de un destino «de primer nivel».

Vuelta de tuerca del Supremo

Estas salidas se producen coincidiendo con la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar el derecho a voto de aquellos nacionalizados por la instrucción de Sofía Puente que se consideren irregulares.

El alto tribunal ha dado una última vuelta de tuerca desde la semana pasada y, ante la aparente pasividad del Gobierno, ha puesto un plazo de cinco días a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que remitan la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la denominada Ley de Nietos. Ese plazo expira el miércoles 28 de octubre a las 15:00 horas.

En caso de no cumplirlo, desde el Supremo se les ha advertido que pueden enfrentarse a multas coercitivas e incluso a una posible responsabilidad penal. Esa amenaza del Alto Tribunal ha provocado una rápida reacción en el ministerio y «muchos nervios», según fuentes diplomáticas, que subrayan que el ministerio ha exigido el envío de la documentación (que previamente consideró inviable obtener en tiempo y forma) 24 horas antes del plazo dado por el Supremo.

Desde la carrera diplomática hay división de opiniones sobre las fugas de sus compañeros del Ministerio de Exteriores. Mientras unos lo interpretan como movimientos que delatan claramente un «final de etapa» del Gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, de Albares al frente del Ministerio, otros subrayan que se están acelerando las salidas «porque hay muchos nervios en el ministerio tras la orden del Tribunal Supremo».

El telegrama de Albares

En todo caso, en previsión de posibles responsabilidades administrativas o incluso penales, el propio ministro Albares se ocupó el pasado jueves 22 de octubre de «blindarse» ante el Supremo y mostrar su buena disposición a cumplir el mandato del Tribunal. Esa misma tarde, el ministro remitió un telegrama a todas las oficinas consulares al que ha tenido acceso OKDIARIO y en el que ordena textualmente a todas esas oficinas «imperativamente y sin excepción, cumplimentar el documento Excel que vienen realizando desde hace semanas».

Se refiere así en el telegrama a una herramienta Excel que fue remitida a los consulados el pasado 14 de octubre y que, según han asegurado fuentes de Exteriores a este periódico, es «poco ágil para el manejo, recuento y reorganización de los expedientes de los nietos nacionalizados».

Ese telegrama, que firmó el propio ministro Albares, concluye diciendo: «Por tanto, deben haber completado sin excepción esta tarea en su totalidad como muy tarde el martes, 27 de octubre, a las 15 horas».

Con ese telegrama y un segundo que mandó también a las embajadas españolas, para solicitar que contribuyesen con sus recursos y personal a la tarea de los consulados, el ministro «ha dejado claro» ante el alto tribunal que «ha acatado y cumplido la orden del Supremo», según argumentan fuentes del Ejecutivo que sentencian: «Albares se ha blindado».