Armengol veta una reunión autorizada con diplomáticos sobre la Ley de Nietos el día que se cierra censo electoral

El Congreso de los Diputados, que preside la socialista Francina Armengol, ha impedido la celebración de unas jornadas en las que, bajo el título «¿Cómo tener un servicio diplomático y consular acorde a la España de hoy?», pretendían abordar cuestiones tan polémicas como la Ley de Nietos y el voto desde el exterior, el próximo 19 de octubre, día que se cierra el censo de los residentes en el exterior. El evento estaba autorizado por la propia Mesa del Congreso desde hace meses y confirmado recientemente, pero el pasado jueves 15 de octubre la llamada de un funcionario del Congreso comunicaba a los organizadores la imposibilidad de realizar las jornadas «tal como estaba planeado y aprobado».

El funcionario en cuestión les sugirió que las pasaran a una jornada matutina, algo que a solo tres días de su celebración —dos de ellos en fin de semana— era imposible de organizar, debido a las agendas de los ponentes e invitados. Fuentes diplomáticas consultadas por OKDIARIO aseguran ver la «mano negra» de Pedro Sánchez e incluso de ministros como el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en esta injustificable cancelación.

El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), organizadora de la charla, Alberto Virella, fue la persona que recibió la llamada del funcionario en cuestión para comunicar la «imposibilidad» de celebrar el evento el próximo lunes 19 de octubre, por la tarde. Virella ha asegurado a OKDIARIO que el funcionario del Congreso alegó que «por la tarde no hay servicios en el Congreso», pero la Asociación presidida por Virella ya tenía contratados servicios como la cafetería, y en el Congreso de los Diputados siguen estando presentes los servicios de seguridad, los ujieres y el personal habitual de la Cámara Baja.

La versión del funcionario en cuestión, que abocaba a la práctica cancelación del evento, choca frontalmente con la realidad vivida en la Cámara Baja la semana pasada, concretamente el miércoles 7 de octubre, cuando con las Cortes igualmente disueltas, sí se celebraron las Jornadas convocadas por Sumar en favor de la Ley de Nietos, en la misma sala y bajo las mismas condiciones que, en cambio, se les ha negado a los diplomáticos y funcionarios consulares.

Silencio en torno a la Ley de Nietos

Virella considera que se ha «torpedeado» la celebración de este acto y añade que «no hay voluntad de que se aborden en el Congreso de los Diputados las cuestiones, demandas y quejas que iban a poner sobre la mesa los usuarios de la red consular, como el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, o empresas, la coordinadora de ONGs para el Desarrollo o las universidades, que necesitan de estos servicios para captar estudiantes en el extranjero».

Otros de los diplomáticos consultados por este periódico no tienen duda de que «el Gobierno no está por la labor de hablar de la Ley de Nietos, ni de permitir que se hable en público de lo que está sucediendo en los consulados en este momento, con toda la polémica sobre la aplicación de la Ley de Nietos y la suspensión del Tribunal Supremo».

Con todo, a última hora de ayer, jueves 15 de noviembre, la ADE desconvocaba un acto que, a juzgar por los comentarios de quienes han sido cancelados en el último suspiro y con argumentos poco creíbles, no encajaba en los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. A las jornadas estaban invitados sindicatos y partidos políticos, diputados y senadores, periodistas, académicos, funcionarios de ministerios con presencia en el exterior y representantes de entidades de la sociedad civil.

La ADE, organizadora del evento, ha manifestado su intención de celebrar estas jornadas en otra ocasión, pero no ha concretado fecha por el momento.