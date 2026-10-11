El caradurismo sin tregua de Armengol tras ocho años de gobierno de Sánchez: «Somos la esperanza»

El caradurismo sin tregua de Francina Armengol tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez: «Somos la esperanza», ha afirmado ante la militancia la que será cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Baleares de los socialistas en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La también presidenta del Congreso ha sido ratificada por unanimidad por el Consejo Político de su partido y ha alentado a todas las fuerzas de izquierda de las islas a unirse en una candidatura para el Senado, obteniendo así «los mejores resultados» para las Baleares.

Con la intención de mantener su aforamiento otros cuatro años más, Armengol se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez volverá a ganar las elecciones y ha situado en este escenario las dudas arrojadas por PP y Vox en relación al voto por correo, sobre lo que se ha mostrado preocupada, recordando que desde verano del 2023 el PP se instaló en el discurso de que Sánchez era un presidente ilegítimo.

«Según lo que pase el 29 de noviembre, empezarán con su discurso de que no ha sido válido, de que no es un presidente legítimo. Porque saben, como yo y como vosotros, que el próximo presidente volverá a ser Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Están tapándose ya las heridas», ha indicado, al tiempo que ha calificado de «vergonzoso» que se cuestione la democracia de España «a estas alturas».

Como si los socialistas no llevaran ocho años gobernando en España, la dirigente socialista ni responsabilidad política ni econókica alguna, Armengol ha asegurado que las próximas generales se plantean en clave de vivienda como principal eje de debate.

Tras el caso de Maricarmen y la situación de emergencia habitacional, ha indicado se ha producido «un revulsivo en toda España» con «unas fuerzas políticas que ponen propuestas para solucionar el tema de la vivienda, mientras otras las boicotean».

Por ello ha subrayado que el voto negativo de la derecha catalana y la derecha española tumbó una solución para la vivienda, por lo que entiende que el presidente del Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, «convocar unas elecciones para que la gente hable y vote una mayoría en el Congreso que pueda dar soluciones a la vivienda». Y eso solo puede hacerlo “una mayoría de izquierdas”, que los socialistas de Baleares harán “lo posible y lo imposible” para que así sea.

Y en esa convocatoria electoral, según Aremngol, frente a los planteamientos de derecha y ultraderecha, los socialistas «somos la esperanza y los que podemos transformar la vida de la gente que realmente necesita la política pública, de la red pública, con vivienda, sanidad, con educación, con movilidad. Ésta es la realidad y eso es lo que nos jugamos el día 29 de noviembre».

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Roselló, ha asegurado que salen a ganar las elecciones. Roselló ha resaltado el papel «clave» de Francina Armengol como presidenta del Congreso en una legislatura en la que a pesar de las dificultades, se han aprobado más de 70 leyes, dos reformas constitucionales y nuestras islas han logrado reivindicaciones históricas como el senador propio para Formentera.

«Con Armengol como cabeza de lista saldremos a ganar las elecciones del 29 de noviembre para ampliar en el Congreso una mayoría progresista que garantice el derecho a la vivienda y el sistema público de pensiones», ha afirmado Roselló.