Francina Armengol no repetirá como candidata del PSOE en Baleares para seguir blindada en la presidencia del Congreso hasta que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales.

Todo apunta a que la elegida para tomar el relevo en la candidatura es la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que lleva de facto todo el año con la agenda política nacional despejada y teniendo un especial protagonismo y relevancia pública entre la militancia de los socialistas de las Islas.

Lo que era un secreto a voces se confirmó en la mañana de hoy en un Consell Polític socialista donde la también secretaria general del PSIB-PSOE, Francina. Armengol, anunció su decisión de no renovar su candidatura a las autonómicas de mayo de 2027 para mantenerse blindada al frente del Congreso ante posibles imputaciones judiciales de las decenas de casos de corrupción que acorralan a los socialistas, empezando por el pendiente de sentencia, ‘caso mascarillas’.

Armengol volverá a repetir como candidata de los socialistas en las elecciones generales, como ya sucedió en 2023 tras ser derrotada en las autonómicas de mayo, para así poder mantener su inmunidad en el Congreso, gobierne o no el PSOE.

La próxima semana habrá un Comité Federal del PSOE donde se convocarán las primarias autonómicas e insulares y serán los militantes los que decidan el candidato que, en el caso de Baleares, todo apunta que será Rosario Sánchez.

«Lo hago por una responsabilidad enorme con el momento que vivimos, creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos», ha subrayado la dirigente socialista en su intervención.

La presidenta del Congreso, por tanto, se mantendrá en el cargo mejor retribuido de la política española con 215.000 euros anuales, y también seguirá al frente de la secretaría general de los socialistas de las Islas, donde fue reelegida en la primavera de 2025.

(Noticia en evolución)