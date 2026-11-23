La Policía Nacional ha propuesto una sanción de 367.500 euros contra un varón de origen marroquí propietario de hasta 28 inmuebles acusado de cometer reiteradas infracciones a la Ley de Extranjería en Mallorca al haber tejido una extensa red de empadronamientos irregulares. Hasta el momento, las autoridades han detectado a más de 140 personas inscritas de manera fraudulenta en sus domicilios.

La investigación policial tuvo su origen en una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Llucmajor. Fue en este municipio mallorquín donde saltaron las primeras alarmas al localizarse varios inmuebles que registraban un número anómalo de empadronamientos. Todos ellos correspondían a personas en situación irregular en España que, según los indicios, no residían realmente en esas direcciones.

Ante estas sospechas fundadas, la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedad Documental), perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, asumió las pesquisas. Las gestiones de los investigadores no solo confirmaron el fraude en Llucmajor, sino que permitieron rastrear la actividad del investigado hasta la capital balear.

Se identificaron nuevos domicilios vinculados a esta red en el conocido barrio de Son Gotleu, en Palma. Los agentes detectaron un trasvase continuo y sistemático de ciudadanos en situación irregular que iban rotando sobre el papel entre los distintos pisos controlados por el mismo individuo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el músculo financiero del presunto autor. Al tirar del hilo, la Policía Nacional descubrió que este individuo, que figuraba como autorizante de todos los empadronamientos extranjeros, era el propietario real de las viviendas.

El análisis de su patrimonio reveló datos sorprendentes: en los últimos años, el investigado había llegado a ser titular de hasta 28 propiedades inmobiliarias, manteniendo en el momento de la investigación la titularidad de 12 de ellas. Este abultado volumen de adquisiciones resultaba totalmente incongruente y llamativo si se comparaba con su aparente falta de estabilidad económica y con las remuneraciones que declaraba percibir por su actividad laboral legal.

Para entender el funcionamiento de la trama, los investigadores analizaron detalladamente el padrón municipal. Se cruzaron datos sobre la superficie de cada vivienda, sus características, el número de inscritos y la situación administrativa de los mismos. La constante en todos los expedientes era la firma del principal investigado autorizando las altas.

La clave del caso llegó con la toma de declaraciones. Al citar a las más de 140 personas empadronadas fraudulentamente, la Policía constató el modus operandi del propietario. El individuo se lucraba exigiendo a los migrantes pagos en dinero en efectivo o, en su defecto, obligándoles a realizar trabajos de albañilería y mantenimiento en sus propias viviendas. Todo ello era el peaje ineludible a cambio de la firma para el padrón.

Los testimonios de los afectados arrojaron luz sobre las razones que les empujaban a aceptar este trato. Muchos relataron que necesitaban urgentemente el certificado de empadronamiento para poder solicitar la tarjeta sanitaria o para iniciar los trámites de regularización de su situación en España.

En otros casos, la situación era aún más compleja: algunos convivían de facto con familiares, pero estos últimos se negaban a empadronarlos en su domicilio real por miedo a perder las ayudas sociales que estaban percibiendo. Esta vulnerabilidad era el caldo de cultivo perfecto para el lucrativo negocio del investigado.

Como resultado de esta exhaustiva investigación, se han incoado tres expedientes sancionadores por infracciones muy graves contra el titular de los inmuebles. La Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería) castiga duramente el hecho de consentir o promover, con ánimo de lucro, la inscripción de un extranjero en el padrón cuando no es su domicilio real.

La normativa es tajante: se incurre en una infracción independiente por cada persona indebidamente inscrita, lo que explica la astronómica cifra de 367.500 euros de multa propuesta, además de proceder a la baja obligatoria de todos los falsos residentes en Llucmajor y Palma.

La Policía Nacional ha aprovechado la resolución de este caso para lanzar un mensaje de advertencia. Las áreas de Extranjería continuarán colaborando activamente con los ayuntamientos de las Illes Balears y apelando a la colaboración ciudadana para erradicar unos empadronamientos fraudulentos que, además de acarrear graves sanciones administrativas, pueden llegar a constituir ilícitos penales.