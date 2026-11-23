Los dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya incorporación había solicitado el Govern balear, ya participan en las labores de extinción del incendio forestal declarado este domingo en la península de Formentor, en Mallorca. El fuego ha calcinado ya más de 200 hectáreas, principalmente de carrizo, y continúa activo, aunque su evolución es favorable.

Las aeronaves se han sumado al dispositivo desplegado en la zona, integrado por efectivos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), los Bomberos de Mallorca y la Guardia Civil. En total, participan en las tareas de extinción cuatro autobombas, 46 bomberos forestales, cuatro agentes de medio ambiente y varios medios aéreos, entre ellos dos helicópteros incorporados durante la mañana de este lunes.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado para seguir de cerca la evolución del incendio. En un mensaje publicado en redes sociales, ha señalado que el fuego todavía no está estabilizado, aunque ha destacado la mejoría de la situación y ha agradecido el trabajo de todos los equipos de emergencia.

Uno de los factores que ha contribuido a frenar el avance de las llamas ha sido la actuación sobre los cortafuegos de Cala Murta. Según ha explicado Prohens, estos trabajos han resultado fundamentales para contener uno de los frentes del incendio, mientras que otro continúa avanzando en dirección al peñal de Na Blanca.

Ens hem desplaçat al punt de comandament de Formentor per seguir de primera mà l’evolució de l’incendi que es va originar ahir vespre. Més de 50 efectius de l’@ibanat_IB, a més dels @BombersdeMca, @guardiacivil i altres serveis d’emergències, continuen fent feina en l’operatiu. Tot i que el foc encara no està estabilitzat, la situació ha millorat. Ara mateix, dos hidroavions del Ministeri, que es varen sol·licitar ahir vespre, ja fan feina a la zona, juntament amb un helicòpter de l’IBANAT, per actuar especialment als punts de més difícil accés. Vull posar en valor especialment les tasques de tallafoc que s’han duit a terme a la zona de cala Murta, que han estat fonamentals per frenar l’avanç de les flames. Agrair la feina de tots els professionals que han treballat de valent durant tota la nit, damunt el terreny i en unes condicions especialment complicades pel vent, per protegir un dels entorns naturals més estimats de Mallorca. — Marga Prohens (@MargaProhens) November 23, 2026

Los primeros avisos del incendio se recibieron alrededor de las 19.30 horas de este domingo, cuando las llamas se declararon en las inmediaciones del aparcamiento de Formentor, en una zona de pinar próxima a la carretera del faro y a terrenos de viñedos.

Las fuertes rachas de viento registradas en ese momento favorecieron la rápida propagación del fuego, que avanzó en dos direcciones: hacia el peñal de Na Blanca y hacia Cala Murta.

Durante la noche, las dificultades de acceso y la complicada orografía del terreno limitaron las posibilidades de intervención de los equipos de extinción, que permanecieron vigilantes ante la evolución de las llamas hasta la incorporación de los medios aéreos a primera hora de este lunes.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha reconocido que el dispositivo es ahora más optimista que durante la jornada del domingo, especialmente tras la llegada de los aviones anfibios. No obstante, ha advertido de que el incendio todavía no está controlado y las labores se centran en contenerlo y establecer su perímetro lo antes posible.

Los cortafuegos frenan uno de los frentes

Respecto a la evolución de los distintos frentes, Simonet ha explicado que las llamas avanzan más lentamente en dirección a Cala Murta gracias a los cortafuegos y a los trabajos de pastoreo realizados en la zona.

Por otro lado, en el frente más próximo a la carretera se espera un cambio en la dirección del viento hacia el oeste-suroeste durante las próximas horas, una circunstancia que podría facilitar las tareas de extinción. La zona más cercana al mar, por su parte, se considera actualmente la menos prioritaria.

Pese a la magnitud del incendio y a las dificultades que presenta el terreno, por el momento el fuego no ha supuesto un peligro para las personas ni para las construcciones cercanas.

En cuanto al origen del incendio, el conseller ha evitado avanzar hipótesis y ha insistido en que la prioridad inmediata es contener las llamas y conseguir controlar el fuego.

El último balance de la Conselleria, realizado a las 9.40 horas de este lunes, situaba la evolución del incendio como favorable y su gravedad potencial en nivel 1, a la espera de concretar la superficie total afectada y de incorporar nuevos medios al operativo.