La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha afirmado este lunes haber recibido una tarjeta censal a nombre de su marido, fallecido hace 15 años y cinco meses, para las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo ha explicado en la rueda de prensa previa al pleno que tendrá lugar este martes, en la que ha asegurado que desde el Gobierno central «son capaces de alterar el censo electoral» y de «hacer votar a los muertos con tal de no perder su asiento en la Moncloa».

Cañadas ha denunciado que ha recibido en su domicilio una tarjeta censal a nombre de su marido, quien murió hace 15 años. Cañadas ha dado a conocer el caso en rueda de prensa en la cámara autonómica, donde ha explicado que la tarjeta corresponde a las elecciones generales del próximo domingo.

«Cuando decimos que estas son las elecciones más importantes de los últimos años», ha señalado Cañadas, «es por cosas como estas». La portavoz ha relatado que la tarjeta llegó a la casa familiar a nombre de su marido y ha pedido que se aclare por qué se ha producido el envío tantos años después de su fallecimiento.

Durante la comparecencia, Cañadas ha elevado el tono contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y ha vinculado el episodio con las advertencias que viene haciendo sobre el censo electoral. «Cuando alertamos de que son capaces de alterar el censo electoral para robarnos la democracia […] lo decimos con conocimiento de causa», ha afirmado al referirse a la tarjeta recibida en su domicilio.

Cañadas ha instado a todas las personas que hayan recibido una tarjeta censal a nombre de un familiar fallecido a hacer lo mismo que ella y denunciar públicamente su caso. Ha animado a las familias afectadas a dar a conocer lo ocurrido y pedir explicaciones sobre el envío de esas tarjetas.

La portavoz de Vox en el Parlament balear ha cerrado su intervención con un llamamiento a acudir a las urnas el 29 de noviembre. «Es fundamental ir a votar este domingo, que nadie se quede en casa», ha concluido.