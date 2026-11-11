Cañadas (Vox): «Los ‘comegambas’ tendrán que explicar por qué su indignación depende de quién ocupe el poder»

«Estos sindicatos apesebrados, estos comegambas, que se presentan como los representantes de todos los trabajadores, tendrán que explicar por qué su indignación depende tanto de quién ocupe el poder», ha señalado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, tras la reunión semanal de la Junta de Portavoces. Sorprendentemente, sólo Vox ha comparecido en sala de prensa; se han ausentado el resto de grupos parlamentarios: Unidas Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca, PSOE y PP.

Cañadas ha denunciado las coacciones y los cortes de circulación registrados durante la jornada de huelga en Palma y ha defendido el derecho de trabajadores y autónomos a desarrollar su actividad libremente. «El derecho a la huelga merece respeto. Y el derecho a trabajar también», ha afirmado Cañadas, quien ha advertido de que ninguna convocatoria sindical puede servir de excusa para intimidar o imponer su seguimiento por la fuerza.

La portavoz ha lamentado la presencia de personas encapuchadas en grupos que cortaban la circulación y ha asegurado que la Policía ha tenido que intervenir para impedir bloqueos. Ante esta situación, ha reclamado seguridad y cumplimiento de la ley: «Llevar una pancarta no da impunidad. Taparse la cara tampoco». Cañadas ha centrado su intervención en los trabajadores y pequeños empresarios que necesitan mantener abiertos sus negocios para sostener a sus familias. «Un trabajador no tiene que pedir permiso a un sindicato para ir a trabajar. Y un autónomo no tiene que justificar ante un piquete por qué abre su negocio», ha manifestado.

La portavoz ha recordado sus 34 años como autónoma y ha subrayado que detrás de una persiana abierta hay familias que deben afrontar alquileres, cuotas y facturas. «Hay personas que, si no abren, no facturan. Y que, si no facturan, no llegan», ha afirmado, antes de preguntar a quienes presionan a estos negocios si van a asumir sus pérdidas. Asimismo, ha diferenciado la información sindical de las coacciones: «Informar es explicar los motivos de una huelga y aceptar que alguien decida no secundarla. Insultar, bloquear o amenazar es coaccionar».

En el plano político, Cañadas ha acusado a los sindicatos convocantes de actuar con un criterio partidista y de intentar trasladar a la oposición y a los ciudadanos la responsabilidad por los problemas que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha resuelto. «¿Dónde estaba esta contundencia sindical frente a la pérdida de poder adquisitivo, frente a los alquileres imposibles y frente a los autónomos asfixiados?», ha cuestionado.

También se ha referido a la difusión en Palma de carteles de UGT en árabe para llamar a la huelga y ha reprochado al sindicato lo que considera una contradicción entre la defensa de los salarios y su respaldo a políticas que, a su juicio, facilitan la llegada de mano de obra barata.

Cañadas ha concluido reafirmando su apoyo a quienes decidan trabajar: «Tienen derecho a decidir libremente. Y vamos a defender su libertad frente al chantaje».