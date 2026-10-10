Manuela Cañadas: «Baleares está sufriendo una invasión migratoria silenciosa desde hace muchos años»

Manuela Cañadas no es solo la portavoz de Vox en el Parlamento de las Islas Baleares, sino también la política del archipiélago con más seguidores en las redes sociales. Y en el marco de la celebración del V aniversario de OKBALEARES en el Palacio de Congresos de Palma, la dirigente se ha mostrado, tal y como hace en sus redes, cercana y directa al repasar las claves que la han convertido en un fenómeno viral en internet, defendiendo las consecuencias de la inmigración masiva e ilegal.

En un diálogo con el director de OKBALEARES, Julio Bastida, Cañadas no ha dudado en compartir el mérito de su éxito incontestable en el ámbito digital con el equipo que trabaja tras las cámaras y ha reivindicado el valor de la juventud de su gabinete de prensa.

«Esto, evidentemente, se consigue, primero, con mucho trabajo, con mucha constancia y, ante todo, teniendo y confiando en estos jóvenes», ha confesado la portavoz. «Tenemos que confiar en esta generación, que son como nuestros hijos, y que saben mucho más que nosotros de estos temas», ha añadido.

Su impacto en las redes sociales es tal que ha tenido que explicar cómo vive el reconocimiento de la gente por la calle y en los comercios. Y es que para ella, la clave para conectar con miles de usuarios no es otra que hablar sin rodeos y de tú a tú. «A mí me gusta hablar para la gente de la calle, para que todo el mundo nos entienda, para la gente que trabaja», ha asegurado con firmeza.

Sin embargo, el tono de la charla se ha vuelto más grave e intenso cuando la conversación ha girado hacia el núcleo de su mensaje político: la inmigración ilegal en el archipiélago. Cañadas ha trasladado la preocupación de las familias baleares ante lo que considera una insostenible presión sobre los servicios públicos y la convivencia en las islas.

«Baleares está sufriendo una invasión silenciosa desde hace muchos años», ha denunciado la dirigente de Vox, advirtiendo sobre el colapso asistencial que vive la comunidad. «Los que pagamos impuestos no podemos mantener a toda esta gente que viene de fuera porque ni hay espacio, ni hay dinero suficiente. Los médicos son los que son, los hospitales son los que son y las viviendas son las que son», ha enfatizado con vehemencia.

La portavoz ha querido vincular esta situación directamente con la precarización que, según denuncia, sufren los trabajadores locales tanto en los salarios como en la atención sanitaria.

«El éxito es que nos centramos en un tema, que es la inmigración ilegal y sus consecuencias. Sus consecuencias son abaratamiento de sueldos por un lado y el trabajo precario por el otro», ha insistido, rechazando los discursos institucionales sobre la gratuidad de las prestaciones públicas: «Dicen ‘sanidad gratuita’. No, señores, no es gratuita. La sanidad la pagamos todos los que pagamos impuestos», ha indicado, levantando los aplausos del público.

En el tramo más personal de su intervención, Manuela Cañadas ha apelado a su faceta como madre y abuela para explicar qué es lo que la mueve a seguir en la primera línea política a pesar de las dificultades y tensiones. «Estamos aquí para defender el futuro de nuestras hijas y nuestros nietos, porque yo no quiero este país para mis hijas y nietos», ha afirmado con emoción.