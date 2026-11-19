La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por agredir sexualmente a varios menores de edad, todos ellos compañeros de clase de su propia hija. La arrestada aprovechaba el momento de la salida del centro escolar para realizar tocamientos y dar besos inapropiados a los niños prácticamente a diario.

El caso logró salir a la luz el pasado mes de julio gracias a una charla preventiva impartida en el interior del colegio. Durante esta sesión, varios alumnos rompieron su silencio y relataron a los profesionales los continuos episodios que venían sufriendo. Según la manifestación de las víctimas, la madre de su compañera se acercaba a ellos de manera insistente al terminar el horario lectivo, les daba besos en la comisura de los labios y les manoseaba los glúteos sin ningún reparo.

Ante la enorme gravedad de estas revelaciones, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional asumió de inmediato la investigación con el objetivo de esclarecer la situación. Sus primeras pesquisas les permitieron recabar el testimonio de una trabajadora de la administración que había mantenido contacto profesional con la sospechosa y que aportó un contexto crucial para el caso.

Esta profesional describió a la investigada como una persona que mostraba conductas muy sexualizadas de manera constante con todo su entorno, un comportamiento que afectaba de lleno a su propia hija. La trabajadora llegó a alertar a los agentes de que la niña le había verbalizado en alguna ocasión que veía películas y vídeos de contenido erótico. Los investigadores obtuvieron posteriores declaraciones que corroboraron este alarmante impacto en el comportamiento de la menor.

Tras confirmar íntegramente los hechos relatados y activar los protocolos de protección pertinentes, la Policía Nacional procedió el pasado martes a la detención formal de la mujer como presunta autora de un delito de agresión sexual a menores de 16 años.