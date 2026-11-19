Vox solicitará una auditoría de IB3 para esclarecer el coste que está suponiendo la internalización de 315 trabajadores procedentes de cinco empresas subcontratadas. Así lo ha anunciado la portavoz de la formación en el Parlament, Manuela Cañadas, tras la comparecencia del director general del ente público, Josep Codony, quien ha detallado ante la Cámara el impacto económico de este proceso.

Cañadas ha cargado contra la ex presidenta del Govern, Francina Armengol, por «hacer una promesa que pagan cada año los ciudadanos de Baleares».

La sesión de la Comisión de Control sobre la radiotelevisión pública balear ha arrancado con el rechazo a dos solicitudes de comparecencia de la directora de contenidos de Informativos, Silvia Pol, con los votos contrarios de PP y Vox.

Las cifras expuestas por Josep Codony reflejan que solo en 2024 los gastos de personal de IB3 aumentaron en más de 1,8 millones de euros como consecuencia de tres medidas: la adaptación salarial de 204 trabajadores a los mínimos legales, con un coste de 934.000 euros; el reconocimiento de trienios, que supuso 744.584 euros; y la conversión de 16 contratos a jornada completa, con un impacto de 140.788 euros.

Se trata de gastos estructurales que se mantienen año tras año y que, entre 2024 y 2026, superan ya los cinco millones de euros. Una cantidad que, según reconoció el propio director general, no incluye otros conceptos como el seguro de vida y el complemento de insularidad reconocidos a la plantilla internalizada, ni el impacto de la reducción de jornada y de los días de asuntos propios, que se traducen en miles de horas de trabajo menos.

Durante su intervención, Codony también ha cuestionado el origen del proceso de internalización. Ha recordado que la Sindicatura de Comptes no pudo acreditar que se llevara a cabo conforme a la legalidad ni respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Asimismo, ha señalado que la medida se anunció «a las puertas de unas elecciones y con prisa».

«La promesa se hizo una vez, pero la factura la pagamos cada año», ha resumido Codony, quien ha defendido que su equipo directivo ha puesto sobre la mesa todos los costes «cifra por cifra» y que actualmente el procedimiento se gestiona en coordinación con Función Pública, Presupuestos y Trabajo. «IB3 no tiene nada que esconder», ha concluido.

Desconvocar la huelga

Josep Codony ha confiado en alcanzar un acuerdo este viernes con el comité de empresa del ente público para desconvocar la huelga indefinida convocada a partir de este domingo.

«A medida que se acercan las elecciones, a alguien le interesa más una huelga que un acuerdo; yo quiero un acuerdo», ha deslizado el director este jueves en la Comisión de Control de IB3 en el Parlament y recoge Europa Press.

Este viernes la dirección de IB3 mantendrá una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) con el comité de empresa. «Espero y creo que podemos llegar a un buen acuerdo por ambas partes», ha afirmado.

Según ha defendido, su dirección y el Govern han hecho «un esfuerzo titánico» para poder dar este tema por cerrado a finales de noviembre, fecha que se estableció para entregar la relación de los puestos de trabajo.