El acceso a una vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de la población española. A las dificultades para acceder a un inmueble y al encarecimiento de los alquileres se suma la preocupación de los propietarios por adaptar los edificios a la nueva normativa de eficiencia energética europea.

La normativa busca reducir el consumo energético del parque inmobiliario y avanzar hacia edificios menos contaminantes. Aunque la directiva comunitaria no prohíbe vender ni alquilar viviendas con una calificación energética baja a partir de 2030 y tampoco obliga a cada propietario a alcanzar una letra concreta para esa fecha.

La Representación de la Comisión Europea en España ha dictaminado que cada Estado miembro debe establecer una hoja de ruta para reducir el consumo medio de energía de las viviendas.

El objetivo para el sector residencial es rebajarlo un 16% antes de 2030 y entre un 20% y un 22% para 2035. El 55% de esa reducción deberá proceder de la renovación de los edificios menos eficientes.

La mejora de las viviendas

Los inmuebles con peor rendimiento energético estarán entre las prioridades de la rehabilitación, en concreto las casas antiguas con fachadas y cubiertas poco aisladas, ventanas de un solo vidrio o sistemas de calefacción y refrigeración antiguos.

Por otro lado, la presencia de humedades, moho, corrientes de aire y grandes diferencias de temperatura entre habitaciones puede mostrar deficiencias. Estas características elevan el gasto en electricidad y gas, y reducen la comodidad.

¿Cuáles son las reformas que mejoran la eficiencia?

Entre las actuaciones más habituales se encuentra el aislamiento de fachadas y tejados, sustituir ventanas antiguas por modelos con doble acristalamiento y renovar calderas o equipos de climatización por sistemas más eficientes, como las bombas de calor. La solución adecuada dependerá del estado de la vivienda del propio edificio y de una evaluación técnica.

Estas obras pueden conllevar un desembolso importante, por lo que las ayudas públicas y los programas de rehabilitación tendrán un papel fundamental.

Por lo tanto, en el año 2030 el objetivo europeo se centrará en el ahorro energético, pero no hay una fecha límite para que todas las viviendas alcancen la etiqueta E ni una prohibición automática de venderlas o alquilarlas. Los propietarios deberán estar pendientes de las medidas que apruebe España para cumplir esos objetivos comunitarios.