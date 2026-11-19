Instalar placas solares en casa permite reducir considerablemente lo que se paga cada mes por la electricidad, pero no siempre toda la energía que producen se aprovecha. Buena parte se genera durante las horas centrales del día, precisamente cuando muchas viviendas están vacías. Por eso, después de dar el paso al autoconsumo, cada vez más propietarios se plantean añadir una batería con la que guardar esa electricidad para utilizarla más tarde.

La inversión no es pequeña y por eso también interesa saber qué ocurre a la hora de hacer la declaración de la Renta. Javier Domínguez, electricista y divulgador del canal Cambio Energético, ha explicado qué posibilidades existen para quienes ya tienen una instalación fotovoltaica y quieren ampliarla. La batería puede servir para aumentar el autoconsumo de la vivienda y, en determinados casos, contribuir a alcanzar la reducción energética que permite acceder a deducciones importantes.

Los electricistas expertos coinciden: «Una batería puede contribuir a reducir el 30% de energía consumida»

El funcionamiento es sencillo. Las placas producen electricidad durante el día y la vivienda consume una parte en ese mismo momento. Pero si se genera más de lo que se necesita, ese excedente puede enviarse a la red o almacenarse en una batería para utilizarlo después, cuando ya no hay sol. Esta posibilidad resulta especialmente útil en viviendas donde buena parte del consumo se concentra por la tarde o por la noche. En lugar de comprar toda esa electricidad a la red, se utiliza la energía producida unas horas antes. Domínguez explica que existen varios porcentajes de deducción relacionados con este tipo de actuaciones, entre ellos el 10%, el 20%, el 40% y el 60%.

Los dos últimos están vinculados a mejoras relevantes en la eficiencia energética y exigen acreditar que se cumplen determinadas condiciones. Según el electricista, «con las instalaciones de autoconsumo y batería, es casi seguro que lo podemos conseguir». También menciona la aerotermia, donde asegura que la reducción exigida se alcanza «en prácticamente todas las instalaciones».

Qué ocurre si las placas solares ya estaban instaladas

La duda aparece sobre todo entre quienes ya instalaron placas solares hace tiempo y ahora quieren incorporar únicamente una batería. En estos casos, puede resultar más complicado demostrar de nuevo una reducción del consumo energético del 30%, pero eso no significa que la ampliación quede fuera de las deducciones. «Esa batería también puede contribuir a reducir el 30 por 100 de energía consumida», explica Domínguez. Además, recuerda que puede computar en las deducciones por autoconsumo fotovoltaico del 10% o del 20%. «Sí o sí puede computar también en las deducciones por autoconsumo fotovoltaico del 10 o del 20 por 100, o sea que mínimo vas a contar con esa deducción», señala.

La cuestión no es menor porque una batería supone una nueva inversión después de haber asumido el coste de las placas. Para muchas familias, saber si esa ampliación puede tener un efecto fiscal puede influir a la hora de decidir cuándo realizarla.

Las deducciones pueden llegar al 40% y al 60%

Los porcentajes más elevados corresponden a las actuaciones que permiten acreditar una mejora suficiente de la eficiencia energética. En viviendas individuales existe una deducción del 40% cuando se consigue reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable o se alcanza una determinada mejora en la calificación energética. Y el 60% se aplica a determinadas actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales. En estos casos no basta con comprobar cuánto ha bajado la factura de la luz, ya que la mejora debe acreditarse mediante los certificados energéticos correspondientes.

Esto es importante porque reducir la electricidad comprada a la red y reducir el consumo de energía primaria no renovable no son exactamente lo mismo. Una batería puede hacer que la vivienda dependa menos de la red, pero para acceder a los porcentajes más altos hay que demostrar técnicamente la mejora conseguida. También debe tenerse en cuenta que las deducciones del 40% o del 60% y las vinculadas al autoconsumo del 10% o del 20% no pueden aplicarse al mismo tiempo sobre una misma actuación.

El final del año obliga a revisar las inversiones

La proximidad del 31 de diciembre hace que estas decisiones cobren más importancia. Muchas actuaciones con efectos en el IRPF deben realizarse antes de que termine el ejercicio para poder incluirlas después en la declaración de la Renta. El abogado de Asepyme Rogelio Villalba advierte de que «si quieres pagar menos IRPF, no puedes esperar a hacer la declaración». Según explica, muchas decisiones deben adoptarse antes de que finalice el año fiscal porque, una vez superada esa fecha, ya no existe margen para aplicarlas.

También conviene conservar las facturas, los justificantes de pago y toda la documentación técnica de la instalación. Además, tener claro que en las obras de eficiencia energética, los certificados son esenciales para acreditar el porcentaje de mejora conseguido. Y para quienes ya tienen placas solares, la batería se ha convertido así en una de las ampliaciones que más interés despierta. Permite aprovechar mejor la electricidad que ya producen los paneles y, si se cumplen los requisitos establecidos, puede formar parte de las deducciones disponibles en el IRPF.