La Comunidad de Madrid avalará la entrada en las viviendas de obra nueva: el 10% del coste total

La Comunidad de Madrid ha creado una línea de avales para que quienes compren una vivienda de obra nueva no tengan que adelantar hasta el 10% del precio mientras dura la construcción. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles las condiciones de este sistema de garantías públicas, que cuenta con un límite de 50 millones de euros y que se aplicará tanto a viviendas protegidas como libres.

Habitualmente, quien adquiere una casa sobre plano debe entregar una cantidad inicial al promotor o a la cooperativa antes de que terminen las obras. Ese desembolso, que en la práctica funciona como la entrada del piso, obliga a los compradores a disponer de ese dinero durante todo el proceso de edificación, aunque todavía no puedan entrar a vivir en la casa.

Con el nuevo mecanismo, las sociedades de garantía recíproca (SGR) podrán avalar a promotores y cooperativas para cubrir esos anticipos. De este modo, el aval respalda las cantidades que el comprador tendría que adelantar y los futuros propietarios no tienen que pagarlas mientras se levanta el edificio.

El Gobierno regional asumirá sin coste hasta el 70% de cada garantía, mientras que las entidades que concedan los avales cubrirán al menos el 30% restante. Podrán participar en el sistema las sociedades con sede en la Comunidad de Madrid que cumplan los requisitos económicos establecidos y firmen un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

La medida no se limita a la vivienda protegida. Las garantías se aplicarán también a las viviendas libres, de forma que el comprador podrá beneficiarse del aval con independencia del régimen de la promoción. La nueva línea se suma a otras medidas del Gobierno regional para aumentar la oferta de obra nueva, como la decisión de elevar las viviendas protegidas en cada promoción urbanística para levantar 18.000 casas en cuatro años.

Hipoteca del 90% al terminar la obra

El sistema no termina con la entrega de las llaves. Una vez finalizada la construcción, los compradores que se subroguen en el préstamo hipotecario del promotor podrán solicitar su incorporación al programa Mi Primera Vivienda, que permite acceder a una financiación de al menos el 90% del valor de tasación del inmueble. Para ello, deberán cumplir los requisitos del programa y formalizar el préstamo con una de las entidades bancarias adheridas a la iniciativa, a las que el Gobierno regional ha sumado tres bancos más.

El programa, que facilita a los menores de 50 años hipotecas de hasta el 100% del valor del inmueble, se convierte así en el segundo paso de un mismo recorrido: el comprador no adelanta dinero durante la obra y, al terminarla, puede financiar casi la totalidad de la compra.

El acuerdo surtirá efecto desde su publicación en el BOCM. Sin embargo, los compradores no podrán acogerse a la medida de forma inmediata: tendrán que esperar a que las sociedades de garantía recíproca firmen el acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y empiecen a conceder los avales.

Hasta entonces, el sistema estará aprobado, pero sin entidades que lo apliquen. El ritmo al que las SGR se sumen a la iniciativa marcará, por tanto, cuándo llegan los primeros avales a los compradores de viviendas sobre plano en la región.