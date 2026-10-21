Madrid suma 3 bancos más a su plan Mi Primera Vivienda para financiar hasta el 100% de la casa a los jóvenes

La Comunidad de Madrid ha decidido ampliar de nueve a doce las entidades financieras adheridas al programa Mi Primera Vivienda, la iniciativa con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso facilita la compra de un inmueble a jóvenes y familias. Bankinter, Cajamar y Unión de Créditos Inmobiliarios se incorporan así a un plan que permite financiar hasta el 100% de la vivienda.

Las tres nuevas entidades se sumarán a las nueve que ya participaban en el programa: CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, ABANCA, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.

La iniciativa cuenta con una dotación de 25 millones de euros en 2026 y está dirigida a personas que, aun siendo solventes, no disponen de ahorros suficientes para adquirir una casa en propiedad. Es decir, a quienes pueden asumir una cuota mensual pero no reúnen la entrada que exigen las entidades.

Conforme a los requisitos establecidos, la financiación puede alcanzar el 100% para quienes no hayan cumplido los 40 años. En el tramo de 40 a 45 años, el porcentaje se sitúa en el 95%, y entre los 45 y los 50 años se fija en el 90%.

La normativa establece el límite general en 50 años, aunque permite acogerse sin esta restricción a las familias con hijos menores a su cargo, así como a las numerosas y monoparentales. El precio máximo de adquisición del inmueble se ha fijado en 425.000 euros.

Por otro lado, el Gobierno autonómico ha previsto la construcción de 2.500 viviendas de alquiler asequible para jóvenes de menos de 35 años a través del Plan Vive Solución Joven. A ellas se sumarán otras 600 para colectivos vulnerables, gestionadas por la Agencia de Vivienda Social (AVS).

El Plan Vive incluirá además una reserva para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, al menos 120 de los 1.000 pisos previstos en San Sebastián de los Reyes, junto al Hospital Universitario Infanta Sofía, se destinarán a profesionales sanitarios.

La Comunidad también convocará ayudas para la instalación de ascensores en edificios residenciales, con una dotación de 50 millones de euros. Esta línea forma parte del plan Rehabilitar Madrid, cuyo presupuesto global asciende a 450 millones y comprende intervenciones de accesibilidad, eficiencia energética y conservación de inmuebles y barrios.

Por último, el Ejecutivo regional ha previsto la elaboración de un mapa regional de propiedades en desuso o deshabitadas, con el objetivo de identificarlas y orientar las actuaciones destinadas a su incorporación al mercado del alquiler.