La alineación del Barcelona este miércoles en Bakú contra el Sabah no tendrá a Lamine Yamal. La estrella culé se ha quedado en casa por unas molestias en su tobillo y no ha viajado a Azerbaiyán. Su rol en el campo lo tendrán que ocupar entre Gordon y Adeyemi, uno por cada. Tendrán que asumir el reto de ser tan incisivos como ’10’ culé. En defensa hay varias dudas con las participaciones de Cubarsí y Koundé.

Joan García es la primera pieza en la alineación del Barcelona. El guardameta catalán es indiscutible para Hansi Flick. Siempre el número uno y la primera piedra del equipo para ganar en Bakú.

La alineación del Barcelona tiene varias dudas en defensa. Koundé y Cubarsí vienen de superar diferentes tipos de dolencias y fueron suplentes en Liga. El primero tuvo minutos y el segundo no. Se espera que el francés pueda ser titular en el lateral y el central catalán vuelva a ser suplente. La zaga del Barça la completarían Eric García, Gerard Martín y Cancelo.

En el centro del campo, la alineación del Barcelona contará con Pedri junto a un Frenkie de Jong que en este caso adelanta su posición para jugar en el medio. Por delante estará Fermín López, que es indiscutible, ya que no podrá jugar el fin de semana en A Coruña por sanción.

La alineación del Barcelona cuenta con la gran baja de Lamine Yamal. Por lo tanto, serán titulares en las bandas Gordon y Adeyemi. Juntos buscarán asumir el rol de la estrella culé. En punta jugará como titular Raphinha.

Alineación posible del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este miércoles al Sabah en Bakú con motivo de la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri, Fermín López; Adeyemi, Gordon y Raphinha.