El Sabah FK, club de Bakú, y su entrenador, próximo rival del Barcelona este miércoles en la Champions League, tienen una curiosa historia que contar. La entidad tiene solamente nueve años de historia y el técnico se formó como estratega gracias a que ganó un concurso de televisión. Ganó más de 6.000 euros en la versión lituana de ‘¿Quién quiere ser millonario?’.

Valdas Dambrauskas, lituano de 49 años, es el entrenador de este club de Bakú. El Sabah fue fundado en el año 2017 y está participando por primera vez en la Champions League. Este duelo contra el Barcelona es el más importante de su corta historia hasta el momento. El estadio olímpico de Bakú se llenará con 70.000 espectadores para vivir una jornada única y quizás irrepetible.

Un entrenador lituano que tiene una historia más que curiosa. Desde pequeño quiso ser entrenador de fútbol y en el año 2002 decidió ponerse a estudiar para participar en un concurso de televisión, ganar una buena cantidad de dinero y poder pagarse el curso de técnico.

Valdas Dambrauskas se apuntó al ‘¿Quién quiere ser millonario?’ de Lituania, su país. Ganó más de 6.000 euros y con ese dinero se pudo pagar el curso de entrenador en Inglaterra. «Creo que sin el concurso, igualmente habría encontrado la forma de dedicarme a lo que me gusta», señaló en su momento el entrenador lituano.

Mientras se sacaba el curso de entrenador, a pesar de ganar este concurso, Valdas Dambrauskas se pagaba su estancia en Inglaterra vendiendo periódicos, cuidando a niños y limpiando coches. Así consiguió su sueño de ser entrenador.

Empezó entrenando a clubes regionales de Inglaterra, luego dio el salto a Lituania, compaginando su trabajo en un club con el de seleccionador sub-17. Posteriormente, estuvo entrenando en países como Letonia, Croacia, Bulgaria, Grecia, Chipre o Hungría. Dirigió a clubes importantes de esos países como el Hajduk Split o el Ludogorets. Ahora está haciendo historia en Bakú y en la Champions League.