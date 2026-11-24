Carmen Electra ha vuelto a sacar a la luz algunos de los episodios más sorprendentes de su relación sentimental con Dennis Rodman, uno de los jugadores más excéntricos que ha pasado por la NBA. La actriz estadounidense, recordaba por su participación en Los vigilantes de la playa y por sus apariciones en Playboy, cuenta cómo vivió un apasionado romance con el ex jugador de los Chicago Bulls durante la temporada 1997-98. Una historia que incluyó fiestas interminables, encuentros sexuales en lugares inesperados y hasta una pillada inesperada de Michael Jordan.

Una de las anécdotas más llamativas la contó en una entrevista coincidiendo con el estreno de The Last Dance, la serie documental sobre la última temporada de Jordan con los Chicago Bulls. Caarmen Electra recordó que Dennis Rodman había conseguido un permiso para ausentarse unos días de los entrenamientos y que ambos estuvieron juntos en Las Vegas. «Tenía resaca y estábamos desnudos en el suelo», explicó la actriz al recordar una mañana en la que alguien comenzó a llamar insistentemente a la puerta de la casa de Rodman. El exjugador se levantó para abrir y entonces llegó la sorpresa: «¡Era Michael Jordan!». La actriz se incorporó rápidamente e intentó esconderse, consciente de que su pareja tenía un problema. «Sabía que Dennis estaba en problemas. Fue algo importante y un shock para mí», reconoció.

La situación resultaba especialmente tensa porque Jordan estaba muy molesto por las ausencias de Dennis Rodman. El entrenador Phil Jackson le había concedido unos días libres para desconectar, pero el ala-pívot había prolongado su escapada más de lo previsto. La presencia de Carmen Electra durante aquellos días tampoco ayudaba precisamente a que el equipo recuperase la tranquilidad.

Más confesiones de Carmen Electra

Pero aquella no fue la única experiencia íntima que la actriz compartió durante su relación. De hecho, una de sus confesiones más sorprendentes tuvo como escenario el propio centro de entrenamiento de los Chicago Bulls. Según relató, Dennis Rodman preparó una sorpresa para ella durante uno de los días libres del equipo. La subió a su motocicleta, le vendó los ojos y la llevó hasta las instalaciones deportivas sin explicarle cuál era el destino.

«Cuando finalmente me quitó la venda, estábamos en el centro de entrenamiento de los Bulls, en mitad de la cancha», cuenta. Lo que sucedió después superó cualquier expectativa. «Estábamos comiendo polos del frigorífico y prácticamente teniendo sexo por todas partes: en la sala de fisioterapia, en la sala de pesas y obviamente en la pista». La actriz terminó la anécdota entre risas: «Sinceramente, no creo que Dennis haya entrenado tan duro en su vida».

La relación entre ambos comenzó en un club nocturno de Los Ángeles y avanzó a una velocidad de vértigo. Carmen Electra reconoció que le atraía el carácter rebelde del deportista: «Dennis era considerado el chico malo del baloncesto y a mí me gustan los chicos malos». En noviembre de 1998 se casaron en Las Vegas durante una celebración que dio mucho que hablar, aunque el matrimonio apenas duró unos meses. En abril de 1999 solicitaron el divorcio. A pesar de aquel desenlace, la actriz siempre ha hablado con cariño de aquella etapa: «No me arrepiento en absoluto».