La actualidad política en España de este martes 24 de noviembre pasa por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que ha elegido Sevilla para cerrar la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, un acto en el que estará acompañado por el presidente andaluz, Juanma Moreno. Antes de viajar a la capital andaluza, mantendrá un acto al mediodía en Barcelona, según han informado fuentes del partido.

Se trata de la primera y única visita de Feijóo a Andalucía en los 15 días oficiales de campaña electoral, en los que ha recalado en Madrid, Galicia, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia.

Por otro lado, el cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC) a las próximas elecciones generales, Gabriel Rufián, ha celebrado que la izquierda no se haya dejado «avasallar» durante el debate de portavoces parlamentarios, a diferencia de lo sucedido a su juicio en el ‘cara a cara’ entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así ha resaltado que el objetivo principal era «responder» a las «mentiras y ataques» de la derecha: «Lo que vimos en el ‘cara a cara’ fue una izquierda que se dejaba avasallar. Y mi único objetivo era que eso no volviera a pasar», ha afirmado en el análisis que ha realizado minutos después del debate a ocho de este lunes emitido por RTVE.

Las huelgas no cesan en España, la marcha lenta de vehículos y bicicletras convocada por los sindicatos educativos en huelga indefinida ha complicado la hora punta de este martes en los accesos a Madrid por todas las autopistas radiales y M-607, con más intensidad de tráfico pero permitiendo la circulación.

En concreto, en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria que arrancó el pasado 14 de octubre, se ha llamado a realizar una marcha lenta de vehículos por carretera, circulando a una velocidad de 20 kilómetros por hora.