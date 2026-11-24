Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
La actualidad política en España de este martes 24 de noviembre pasa por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que ha elegido Sevilla para cerrar la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, un acto en el que estará acompañado por el presidente andaluz, Juanma Moreno. Antes de viajar a la capital andaluza, mantendrá un acto al mediodía en Barcelona, según han informado fuentes del partido.
Se trata de la primera y única visita de Feijóo a Andalucía en los 15 días oficiales de campaña electoral, en los que ha recalado en Madrid, Galicia, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia.
Por otro lado, el cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC) a las próximas elecciones generales, Gabriel Rufián, ha celebrado que la izquierda no se haya dejado «avasallar» durante el debate de portavoces parlamentarios, a diferencia de lo sucedido a su juicio en el ‘cara a cara’ entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Así ha resaltado que el objetivo principal era «responder» a las «mentiras y ataques» de la derecha: «Lo que vimos en el ‘cara a cara’ fue una izquierda que se dejaba avasallar. Y mi único objetivo era que eso no volviera a pasar», ha afirmado en el análisis que ha realizado minutos después del debate a ocho de este lunes emitido por RTVE.
Las huelgas no cesan en España, la marcha lenta de vehículos y bicicletras convocada por los sindicatos educativos en huelga indefinida ha complicado la hora punta de este martes en los accesos a Madrid por todas las autopistas radiales y M-607, con más intensidad de tráfico pero permitiendo la circulación.
En concreto, en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria que arrancó el pasado 14 de octubre, se ha llamado a realizar una marcha lenta de vehículos por carretera, circulando a una velocidad de 20 kilómetros por hora.
Sánchez afirma que PP y Vox no aceptarán el resultado del 29-N si no suman mayoría absoluta
El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que PP y Vox no aceptarán el resultado que salga de las urnas el próximo domingo si no suman mayoría absoluta y no pueden gobernar.
En una entrevista en RNE, Sánchez ha señalado al PP por cuestionar el voto exterior y por correo, ha advertido de que Vox ha dicho que solo aceptará los resultados si no hay «trampas» y ha subrayado que lo que ya han «recortado» ambas formaciones es el derecho al voto de los nacionalizados con la conocida como ley de nietos.
Sánchez ha preguntado si el partido de Alberto Núñez Feijóo está poniendo «en duda» un sistema «absolutamente garantista, limpio» y reconocido internacionalmente, y si la formación de Santiago Abascal está deslizando que si ambos no suman es que «se ha hecho trampas».
Ayuso acusa al Gobierno de querer blindar el aborto para «fomentarlo más»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer «blindar el aborto para fomentarlo más». En una entrevista concedida a la cadena COPE, la dirigente madrileña, inmersa en la recta final de la campaña electoral, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, del que ha dicho que «no tiene humanidad, no tiene nada».
Las declaraciones de Ayuso llegan después de que el PSOE haya recogido en su programa electoral la intención de incluir el derecho al aborto en la Constitución española. Además, el Gobierno central ha anunciado este martes la aprobación de un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo reciban información «veraz y científica».
El Ejecutivo también ha comunicado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley del concebido no nacido impulsada por el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Esta normativa contempla que los embriones y fetos sean considerados un miembro más de la familia a determinados efectos administrativos.
Sánchez anuncia nuevas medidas para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un nuevo paquete de medidas para reforzar las garantías de acceso al aborto en la sanidad pública y asegurar que todas las mujeres puedan ejercer este derecho de forma segura. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha informado de la aprobación de un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres reciban información veraz y científica, así como de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del «concebido no nacido» de la Comunidad de Madrid. Además, el Gobierno ha publicado un informe sobre las desigualdades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo entre las distintas comunidades autónomas. «Frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad», ha concluido Sánchez.
Pablo Iglesias participará en el mitin de cierre de campaña de Podemos en Madrid
El ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos, va a participar el viernes 27 de noviembre en el mitin de cierre de campaña de la formación morada en Madrid junto a la cabeza de cartel, Irene Montero, y otros candidatos y dirigentes del partido.
La líder de Podemos, Ione Belarra, avanzó el lunes en su cuenta de la red social X el cartel de este mitin, que tendrá lugar en un auditorio del madrileño distrito de Moratalaz, y sus participantes, entre los que figura ella misma.
Y la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha defendido este martes en una entrevista en la Cadena Ser la presencia de Iglesias en este acto.
«Faltaría más que no pueda participar en un mitin importante como es el mitin de cierre», ha dicho.
Feijóo sobre si negociaría con Puigdemont su investidura: «No todo vale en política»
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que «no todo vale en política» y que «no está dispuesto a todo» para ser presidente, ante la hipótesis de tener que sentarse con el expresident catalán Carles Puigdemont para negociar su investidura
En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha sido preguntado por si se sentaría con el expresident catalán si llega a necesitarlo para negociar un hipotético gobierno.
«No todo vale en política. No estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ser presidente del Gobierno. Creo que lo hemos demostrado», ha afirmado el líder del PP.
Si el ex president catalán le hubiese dado los votos al Partido Popular en 2023, ha afirmado, hoy estaría haciendo esta entrevista «como presidente de Gobierno».
Bildu plantea el 29N como «referéndum» frente al «bloque reaccionario» y el PNV reclama «voz propia» en Madrid
Los portavoces de EH Bildu, Oskar Matute, y del PNV, Maribel Vaquero, han cerrado el debate a ocho de RTVE apelando al electorado vasco, el primero para plantear las elecciones del 29 de noviembre como un «referéndum» entre «democracia o autoritarismo» y la nacionalista reclamando para Euskadi una «voz propia» en Madrid frente a las «mil batallas» de la política estatal.
Matute ha señalado que el «bloque reaccionario» empieza a «derruirse» y ha defendido que Euskal Herria puede contribuir a su «derrota». Además, ha advertido de que esta «amenaza reaccionaria» ha recorrido el mundo «sembrando odio, sembrando guerras y sembrando devastación, atacando los derechos humanos, civiles y políticos». «Han querido hacernos creer que la historia ya está escrita y condenarnos al miedo y a la resignación», ha añadido.
«No hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo. Y por fin, nuestro tiempo ha llegado», ha señalado el diputado de EH Bildu, que ha pedido a los votantes salir a votar el 29N «con la cabeza alta» y levantar «la bandera de la alegría».
Por último, ha llamado a votar a su partido como la «izquierda que acompaña a crecer a todos y a todas dentro de un pueblo que sea más justo y más libre», y ha apelado a quienes quieren «cambiar la historia» para dar «más dignidad, más derechos y más justicia social» a su pueblo.
La marcha lenta de vehículos por la huelga educativa complica los accesos a Madrid por las autopistas radiales
La marcha lenta de vehículos y bicicletras convocada por los sindicatos educativos en huelga indefinida ha complicado la hora punta de este martes en los accesos a Madrid por todas las autopistas radiales y M-607, con más intensidad de tráfico pero permitiendo la circulación.
En concreto, en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria que arrancó el pasado 14 de octubre, se ha llamado a realizar una marcha lenta de vehículos por carretera, circulando a una velocidad de 20 kilómetros por hora.
Los coches han partido a las 7 horas en ocho columnas desde San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá, lo que ha provocado congestión circulatoria en la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-5, la A-6, la A-42 y la M-607.
Con datos de las 8.30 horas, las principales complicaciones se registraban en la A-2, entre Alcalá de Henares y Canillejas, así como en la A-1, a la altura de San Agustín de Guadalix, y la A-6, desde Las Rozas a Aravaca, han indicado fuentes de la Dirección General de Tráfico.
Además, también había complicaciones circulatorias en la M-607 a la altura de Colmenar Viejo. En cualquier caso, desde el departamento que dirige Pere Navarro han apuntado a una mayor intensidad de tráfico, con congestión circulatoria, pero sin que se hayan producido afecciones relevantes.
Vox lamenta que nadie haya hablado de «los problemas de los españoles»: «Todos echándose trastos a la cabeza»
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha lamentado que, a su juicio, ningún partido salvo el suyo haya hablado de «los problemas reales de los españoles» en el debate a ocho celebrado este lunes en RTVE. «Hemos visto a todos echándose los trastos a la cabeza», ha declarado.
«Creo que esa mayoría de españoles que hayan visto el debate se habrán sentido muy decepcionados porque han visto como todos esos partidos que ahora fingen no haber estado apoyando al Gobierno durante todos estos años o haber formado parte de todas esas acciones que han hecho de España una nación peor, pues no han hablado de sus problemas», ha reprochado este lunes Millán a la salida del debate electoral de portavoces por Grupo propio en el Congreso, organizado por RTVE.
Temas:
- Directo
Ayuso avisa de «circunstancias anómalas» de cara al 29-N por falta de información sobre el censo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este martes de las «circunstancias totalmente anómalas» en las que los españoles van a votar el 29 de noviembre por la falta de información sobre el censo.
«Nunca habíamos ido con una sensación absoluta de desconfianza, de temor y también de miedo. Nunca nos había ocurrido algo así. Tú sabías al final que ganaba el que era mejor, el que había convencido más, el que tenía mejores propuestas o se iba quien no lo había hecho», ha defendido la dirigente regional en una entrevista en ‘Cope’, recogida por Europa Press.
Así, ha apuntado el «sentimiento de desconfianza» que sienten los españoles en estos comicios, algo que ha tildado de «tristísimo». La presidenta ha asegurado que esta situación le recuerda mucho a la de 2023 cuando se intentó «partir» los votos del Partido Popular e intentar «empatar y acercarse lo más posible».