España se prepara para un cambio importante en el tiempo. Después de unos días con temperaturas más suaves, la última semana de noviembre estará marcada por la llegada del frío, las precipitaciones y las primeras nevadas en distintas zonas de montaña. Roberto Brasero ha advertido de este episodio invernal, que comenzará a notarse desde este martes 24 de noviembre y que estará acompañado por la entrada de aire frío y la formación de una borrasca sobre Francia.

Un frente frío llega a España

El meteorólogo ha explicado que un frente atravesará la Península de oeste a este durante este martes. A diferencia de otros episodios de lluvia registrados durante las últimas semanas, esta vez las precipitaciones llegarán acompañadas de un descenso térmico que permitirá la aparición de nieve en diferentes sistemas montañosos.

Según la previsión de Roberto Brasero, las nevadas afectarán especialmente al oeste de la cordillera Cantábrica, aunque también podrán aparecer en el Sistema Central y otras montañas del norte. En el noroeste, la cota de nieve podría situarse alrededor de los 1.200 metros, mientras que en otras zonas montañosas rondará los 1.500 metros.

El cambio no afectará por igual a todo el territorio. Las lluvias se extenderán por buena parte de la Península, aunque la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental quedarán al margen de las precipitaciones más destacadas. Baleares y Canarias tampoco esperan un episodio de lluvias significativo durante esta jornada.

El miércoles será todavía más frío

El descenso de las temperaturas continuará el miércoles 25 de noviembre. Roberto Brasero señala que se formará una borrasca sobre Francia que favorecerá la llegada de una masa de aire más frío hacia España. Las mínimas bajarán especialmente y las máximas también retrocederán en el extremo norte y en buena parte de la mitad oriental peninsular.

Las precipitaciones ganarán protagonismo en la mitad norte, especialmente en el Cantábrico y los Pirineos occidentales. En estas zonas podrá nevar desde unos 1.200 metros, mientras que en las montañas del centro y del sur la cota se situará aproximadamente entre los 1.400 y los 1.700 metros.

Viento fuerte y sensación térmica más baja

Otro de los factores que marcarán esta semana será el viento. Durante el miércoles se esperan rachas muy fuertes en los tercios norte y este de la Península, así como en Baleares. Esta circunstancia hará que la sensación térmica sea todavía más baja, especialmente en las zonas expuestas.

La previsión también apunta a que el jueves continuará el ambiente frío, con precipitaciones en el extremo norte y heladas en puntos del interior. De cara al viernes y al fin de semana, el tiempo podría estabilizarse en buena parte del país, aunque Galicia y algunas zonas del norte todavía podrían registrar lluvias.

Por tanto, el aviso de Roberto Brasero invita a recuperar los abrigos y prestar atención a las actualizaciones de la AEMET, especialmente si se van a realizar desplazamientos por puertos de montaña. La nieve, el viento y las posibles placas de hielo obligarán a extremar las precauciones durante los próximos días.