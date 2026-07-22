Roberto Brasero, meteorólogo, alerta del punto álgido de la ola de calor: tocará techo entre el 22 y el 23 de julio con hasta 42 grados en estas zonas de España

Tocará techo entre el 22 y el 23 de julio esta nueva ola de calor que traerá hasta 42 grados en estas zonas de España, Roberto Brasero no tiene dudas sobre lo que nos estará esperando. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro importante de guion que podría ser el que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

El tiempo se convierte en un problema que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente podría acabar siendo lo que nos dará un giro radical en breve. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en unas jornadas en las que media España está en alerta. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en unos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con un tiempo que nos hará estar pendientes de un termómetro que no deja de subir.

Entre este 22 y 23 de julio tocará techo la ola de calor con hasta 42 grados

Hasta 42 grados empezarán a llegar en estas próximas horas, los expertos en el estudio del tiempo no paran de lanzar importantes alertas que pueden cambiarlo todo. En especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Nos enfrentamos a uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos y no es casualidad. Lo que tenemos por delante son unas cifras que realmente sorprenden. Hace no tantos años, llegar a los 40 grados era algo extraordinario, este verano, llevamos varios días en alertas por estas temperaturas.

Estas olas de calor que tenemos por delante pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estas cifras sin duda alguna son de récord, en especial si tenemos en cuenta los días o semanas que llevamos con ellas. Desde el mes de junio que vivimos sumergidos en un tiempo que pone los pelos de punta.

Roberto Brasero lanza una alerta del punto álgido de la ola de calor

El punto álgido de la ola de calor llegará en estos días en los que Roberto Brasero no tiene dudas sobre lo que está por llegar. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente en estos días en los que realmente cada pequeño paso puede ser esencial.

Este experto no duda en advertirnos de lo que está por llegar desde su canal de El Tiempo de Antena 3: «Mañana miércoles hará más calor ya que suben las temperaturas en toda España salvo en ese extremo oriental donde las tenemos tan altas. Justo en la franja mediterránea es donde mañana bajan un par de grados o tres, zonas del interior porque en el litoral no cambiarán. En el resto sumaremos grados por la tarde. Mañana se quedarán en 41º de máxima en Granada y 40º en Murcia, como los 40º que se alcanzarán también por la tarde en Córdoba, Ciudad Real o Jaén o Zaragoza; 39º en Badajoz; 38º es la máxima prevista para Madrid y en Logroño, suben también de nuevo en Navarra y Castilla y León sin ser tan altas como en las anteriores olas. Y las más suaves de España en Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias. Atención a las tormentas que pueden repetirse en el sureste peninsular acompañadas de fuertes vientos y de esa calima o polvo en suspensión que acompaña al calor en el este peninsular».

Pero lo peor podría estar por llegar: «El jueves tendremos otro ascenso térmico adicional y brusco concentrado de nuevo en el este de la peninsular y Baleares. Los datos de ese día puede que justifiquen el haber calificado este periodo de ola de calor, porque serán más altos, de hasta 45º en el sureste, e iguales que los de mañana en el resto. El viernes será parecido pero ya empezarán a bajar por el oeste peninsular y seguramente ya no será un día de ola de calor pero la verdadera novedad llegará el fin de semana con un posible -y transitorio- descenso generalizado de las temperaturas. Ahí se pondrá fin a esta ola y a la espera de la siguiente».

La AEMET coincide con esta previsión que da un giro radical el fin de semana: «El viernes 24 el escenario más probable apunta a la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular, que iniciaría un descenso térmico que se iría generalizando en los siguientes días, con lo que es probable que este día ya no se cumplan los criterios de ola de calor, dándose por finalizado este episodio. En cualquier caso, es probable que el viernes las temperaturas continúen elevadas en numerosas zonas del cuadrante suroriental, medio y alto Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste e interior de Mallorca, y especialmente en el interior del extremo sureste por el predominio de los vientos terrales».