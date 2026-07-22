España encara los días más duros del calor antes de un giro atmosférico que cambiará el tiempo desde el viernes

Antes de un giro atmosférico que cambiará el tiempo el viernes, España encara los días más duros del calor. Estamos viviendo unos días en los que quizás tendremos que vivir este punto de no retorno de un verano que puede convertirse en la antesala de algo más. Vivimos unos días en los que parece que las temperaturas pueden convertirse en las grandes protagonistas de estos días. La tercera gran ola de calor de la temporada está causando estragos, de la mano de una situación que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Es hora de conocer el tiempo que nos espera y hacerlo de tal forma que tocará ver qué puede pasar en unas jornadas en las que realmente cada gesto cuenta. Es hora de tener algunos elementos que pueden acabar generando un extra de buenas sensaciones. Estaremos muy pendientes de estos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En unas jornadas en las que las temperaturas cobran protagonismo y lo hacen de tal forma que nos sumergen en lo peor de un verano que está marcando récords.

El tiempo este viernes cambiará

Estamos viviendo una de las semanas más calurosas del verano, con unas cifras que pueden sumergirnos en lo peor de una estación del año en la que deberemos estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en breve.

Vamos a llegar a la llamada canícula del verano con unas cifras que realmente nos pueden poner en una situación complicada. Estamos ante unas cifras que nos harán vivir con el aire acondicionado de forma permanente y eso quiere decir que tocará estar muy pendientes de un cambio que puede ser esencial.

Este viernes vamos a vivir una serie de elementos que pueden acabar generando un plus de buenas sensaciones y que pueden convertirse en el objetivo ante una situación que nos permitirá salir de este horno en el que estamos inmersos. Esta semana será una de las más calurosas de la temporada.

Aunque estamos acostumbrados a vivir unas jornadas en las que las altas temperaturas pueden convertirse en una novedad que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en lo que llegaremos al pico del calor de la temporada.

España encara los días más duros del calor

Los días más duros del calor ya son una realidad, la AEMET ha lanzado una dura advertencia ante unas cifras que no son nada normales. Es momento de seguir este comunicado que nos hace ver en este mismo día, el pico de calor que quizás no hubiéramos esperado a estas alturas del año.

Tal y como nos explica esta previsión del tiempo de la AEMET: «Entre el miércoles 22 y el jueves 23 se espera el punto álgido del episodio. El miércoles las temperaturas continuarán ascendiendo en gran parte de la vertiente atlántica peninsular, extendiéndose los ascensos este día también a la vertiente cantábrica y medio y alto Ebro. De esta forma, es probable que se alcancen los 40 ºC en buena parte de los valles y depresiones del interior del tercio sur, a excepción de Extremadura, y este de la meseta Sur, incluso los 42 ºC en el medio y alto Guadalquivir. Se mantendrán las temperaturas elevadas en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interior de Mallorca, en torno a 39-40 ºC, así como en los valles del Pirineo, alrededor de 36-38 ºC. Adicionalmente cabe destacar que, con una moderada incertidumbre, durante este día son probables los descensos en gran parte del tercio este peninsular debido a la intensificación del régimen de brisas, por lo que en zonas como en la vega del Segura las temperaturas máximas, aun siendo elevadas, podrían quedar durante esta jornada por debajo de los 40 ºC».

Siguiendo con la misma previsión: «El jueves es probable que se intensifiquen los vientos del oeste, dando lugar a un incremento adicional de las temperaturas en la vertiente mediterránea, especialmente en el extremo suroriental peninsular, donde ya se esperaban valores elevados en los días anteriores. En este caso, es probable que se puedan alcanzar valores de 42-44 ºC en interiores del extremo suroriental, especialmente en valles y depresiones, sin descartarlos también en la cuenca del Genil e interior del Guadalhorce. También se mantendrán muy elevadas las temperaturas en el medio y alto Guadalquivir, valle del Ebro y depresiones del nordeste, en torno a 40-42º C, así como en el interior de Mallorca y este de la meseta Sur donde se podrían alcanzar los 39-40 ºC. También seguirán en valores muy altos en los valles del Pirineo, alrededor de 37-39 ºC. El viernes 24 el escenario más probable apunta a la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular, que iniciaría un descenso térmico que se iría generalizando en los siguientes días, con lo que es probable que este día ya no se cumplan los criterios de ola de calor, dándose por finalizado este episodio. En cualquier caso, es probable que el viernes las temperaturas continúen elevadas en numerosas zonas del cuadrante suroriental, medio y alto Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste e interior de Mallorca, y especialmente en el interior del extremo sureste por el predominio de los vientos terrales».