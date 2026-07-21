Última hora de la AEMET: tormentas con granizo en estas comunidades hoy a partir de las 17 horas

La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho saltar las alarmas: se esperan tormentas con granizo, a partir de las 17:00 horas, en varias comunidades autónomas del sureste peninsular. Un riesgo que contrasta con la subida de temperaturas en el resto de las comunidades de España, con temperaturas que llegarán a alcanzar hasta los 45º en algunas zonas de nuestro país.

Las tormentas de verano son uno de los fenómenos más curiosos y que mayor curiosidad levantan: pequeños tramos de lluvia intensa que caen como aguaceros, contrastando con la sensación de bochorno y levantando luego el calor que se había almacenado en el suelo.

En qué zonas va a llover hoy según la AEMET

La previsión oficial es que, a partir de las 17:00 horas, saltarán los núcleos tormentosos en el sur de la Comunidad Valenciana, el extremo sureste de Castilla-La Mancha y el interior de la Región de Murcia. En principio, la inestabilidad más acusada se espera entre Valencia, el este de Albacete y el norte y oeste de la Región de Murcia, sin descartar que se extienda de forma más aislada a otros puntos del este.

Estas lluvias se irán desplazando de oeste a este, afectando incluso a algunas zonas del litoral de Valencia. Sin embargo, no se esperan acumulados de lluvia importantes. Lo que sí que se espera es que toda la lluvia que caiga vaya acompañada de barro. Habrá que prestar también atención a los posibles vendavales y reventones, con rachas que podrían llegar a rebasar los 90 km/h.

Asimismo, se espera que caigan tormentas acompañadas de granizo de más de dos centímetros entre Valencia y el este de Albacete. Los mapas muestran también que la actividad eléctrica puede ser destacable de forma local, coincidiendo con un riesgo muy alto o extremo de incendios en amplias zonas del interior este.

Cambios importantes de temperatura para el fin de semana

Para lo que queda de semana, lo más destacable será el calor extremo, que tocará techo el jueves, con nuevos núcleos tormentosos en el interior este. A partir del viernes, descenderá un chorro polar proveniente de zonas del noreste, por lo que podrían producirse más tormentas intensas en varias comunidades.

Sin embargo, la ola de calor continúa vigente y dejará a su paso temperaturas elevadas en el este y el sureste peninsular, con noches que serán asfixiantes en amplias zonas, incluso sin bajar de los 25º a orillas del Mediterráneo y en Andalucía. Este episodio de calor se cebará especialmente con la mitad oriental y Baleares, donde ya estos últimos días se han superado los umbrales de ola de calor, con temperaturas extremadamente calurosas de manera persistente.