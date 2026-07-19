La AEMET confirma que la ola de calor que llega a España va a ser extrema: las zonas que van a superar los 45 ºC

Las zonas en las que se van a superar los 45ºC pueden cambiarlo todo, sin duda alguna, tenemos que empezar a prepararnos para lo peor, la AEMET confirma esta nueva ola de calor. Es momento de ver llegar un cambio de tendencia que puede ser clave en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Estaremos muy pendientes de unas cifras que pueden llegar a ser de récord absoluto.

La AEMET no duda en confirmar que la ola de calor que llega a España puede acabar de cambiarlo todo. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará conocer en primera persona lo que nos estará esperando, en unos días en los que realmente cada cambio puede ser esencial. Será el momento de apostar claramente por una situación que realmente puede cambiarlo todo. De tal forma que tocará empezar a ver llegar una novedad plena que podría convertirse en un problema. Los expertos de la AEMET ya hablan de una nueva ola de calor, una situación que se repite en el tiempo y lo hace de tal forma que tocará prepararse para lo peor.

Confirma la AEMET la nueva ola de calor que llega a España

La tercera o la cuarta ola de calor, ya hemos perdido la cuenta de un verano que desde el mes de junio ya nos va dando señales de que estamos ante una serie de cambios que llegan a toda velocidad. Lo que nos estará esperando es este importante cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

Estar pendientes de lo que nos indica el tiempo, podría acabar siendo el que nos dará una solución a la mayoría de nuestros planes. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos intensos días de verano.

Tenemos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada, en estos días en los que quizás no esperaríamos ver estas cifras que sobrepasan todo límite. Este verano nos hemos acostumbrado a superar los 40º en más de un punto del país, parece que es una constante que se va a repetir en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Las zonas que van a superar los 45ºC

La AEMET lanza un nuevo aviso ante una recta final que puede acabar siendo lo que nos hará replantearnos nuestro día a día. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos marcará de cerca. Estaremos pendientes de una nueva ola de calor en la que las cifras pueden activarse en cualquier momento.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El patrón de bloqueo, que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, volverá a reforzarse a lo largo de este fin de semana con el establecimiento de una dana al oeste de la península ibérica. Esta circunstancia, unida a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos sobre el norte de África, permitirá el movimiento de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión situándose sobre buena parte de la Península y Baleares. En combinación con la insolación propia de esta época del año y la subsidencia, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas que comenzará hoy, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en puntos del tercio sur y sureste peninsular. Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas. El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña».

Siguiendo con la misma explicación: «A partir del lunes 20 se espera que continúe la tendencia ascendente de las temperaturas en la Península. Destacarán aquellos del valle del Ebro y depresiones del noreste, así como en litorales y prelitorales del sureste, con pocos cambios en el resto. Así, esperamos que las temperaturas máximas alcancen los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y este de Castilla-La Mancha, los 39-41 ºC en el cauce alto y medio del valle del Guadalquivir, cuenca del Genil e interior de Mallorca y los 40-42 ºC en puntos del interior del tercio sureste. Si bien este día no se incluye dentro del periodo de ola de calor, no se descarta que pueda acabar incluyéndose en tal, si la nueva información lo respalda. Durante el martes 21, los ascensos se generalizarán a prácticamente la totalidad peninsular, registrando descensos ligeros en puntos de la Ibérica, litorales del levante y el nordeste de Mallorca. Así, se espera que sea el primer día de la ola de calor, con temperaturas máximas alcanzarán los 39-41 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, este de Castilla-La Mancha, cauce alto y medio del valle del Guadalquivir e interior de Mallorca, los 40-42 ºC en la cuenca del Genil y los 41-43 ºC en puntos del interior del tercio sureste, pudiendo superarse localmente los 44 ºC».