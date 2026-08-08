La AEMET anuncia temperaturas de hasta 41 grados y más lluvias: tormentas fuertes, granizo y calor

Temperaturas de hasta 41 grados y más lluvias, tormentas, granizo y calor, la AEMET lanza este importante anuncio. Este fin de semana vamos a tener un poco de todo, España se prepara para afrontar uno de los fines de semana más complicados de los últimos tiempos. Con unas temperaturas que realmente pueden convertirse en un problema mayor. Este fin de semana nos esperan unas temperaturas y un tiempo para el que quizás no estamos del todo preparados.

El tiempo puede convertirse en un problema en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y en especial en estos días en los que estamos de vacaciones o hemos estado pendientes de unas fiestas que serán las que nos harán mirar al cielo se convierte en una necesidad. Es hora de saber qué es lo que nos espera con una AEMET que sabe muy bien qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que las tormentas fuertes, el granizo y el calor se convierte en un motivo de alerta que puede convertirse en un problema para todos. Esta previsión del tiempo no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Más lluvia y temperaturas de hasta 41 grados

Este fin de semana parece que tenemos malas noticias, en especial, si descubrimos lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Lo que puede pasar es un importante detalle que puede ser esencial que tengamos en mente.

Este tiempo que nos obligará a buscar algunos elementos que nos harán saber en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Estas altas temperaturas que tenemos en mente, tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer el cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Las cifras de ver por encima de los 41 grados se han repetido en estas fechas, sin duda alguna, vamos a estar viendo uno de los veranos más intensos de los últimos tiempos en los que cada detalle cuenta. Deberemos estar pendientes de una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Tormentas fuertes, granizo y calor

Granizo, calor y tormentas fuertes nos estarán esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Sobre todo, si tenemos en mente una escapada o un viaje en este fin de semana previo al eclipse del siglo para el que quizás no estamos del todo preparados.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En la Península se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia, Cantábrico con cielos nubosos o cubiertos y litorales de Alborán con intervalos de nubes bajas. No obstante, la influencia de una masa de aire fría en altura hará aumentar la inestabilidad a partir de horas centrales, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el este y norte que dejará chubascos y tormentas. Es probable que sean fuertes, incluso localmente pudiendo ser muy fuertes e ir con granizo en Navarra y norte de Aragón así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Tiempo estable con cielos poco nubosos en los archipiélagos además de intervalos de nubes bajas en el norte de las islas Canarias. Probables brumas y nieblas costeras en litorales de Alborán, Galicia y Asturias que también afectarán a primeras y últimas horas a zonas de interior de estas comunidades. Calima ligera en Canarias y sur y oeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, tercio este peninsular y en Canarias. Ascensos en Baleares y nordeste peninsular y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular así como en Baleares. Podrán llegar a los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en el oeste peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo y en Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes y con granizo, en Navarra y norte de Aragón así como, con menor probabilidad, zonas aledañas y regiones interiores del sureste. Temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía y mitad este peninsular. Soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste en el golfo de Cádiz, de sur en Ampurdán y del este en Baleares. Viento flojo en general en el resto aunque arreciando por la tarde. Predominará la componente oeste salvo en la fachada oriental y nordeste peninsular donde lo harán las componentes sur y este».