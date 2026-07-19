El cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia, aunque se espera la presencia de polvo en suspensión en la mitad sur. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma variable, con mayor intensidad en el sistema Ibérico. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con ligera probabilidad de chubascos

El cielo de Zaragoza se presenta este 7 de octubre con un azul suave, envuelto en algunas nubes que despiertan lentamente al amanecer a las 6:45. Con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados, el día promete ser cálido, aunque podría sentirse más caluroso, rozando los 39 grados en su máxima sensación térmica. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, puede haber un leve riesgo de chubascos en la tarde-noche, así que es recomendable no dejar el paraguas en casa.

A primera hora, los vientos son casi imperceptibles, con velocidades de 0 km/h, lo que se traduce en un ambiente relativamente tranquilo. Sin embargo, el nivel de humedad alcanzará un 75%, lo que aportará una sensación pesada al ambiente. Ya por la tarde, la temperatura se mantendrá alrededor de los 34 grados, convirtiendo al aire en un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 21:33. La jornada se presenta como un bello preludio de otoño, donde los zaragozanos podrán disfrutar de la luz del día durante más de 14 horas.

Calatayud: viento fuerte y posibles lluvias

Un aire fresco inunda las calles de Calatayud esta mañana, mientras las nubes grises se amontonan en el cielo, anticipando un día de sorpresas y cambios. Desde el amanecer, el viento sopla con fuerza, creando un ambiente movido que invita a prepararse para lo inesperado.

A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 38 grados, con una sensación térmica máxima que podría alcanzar los 39. La intensidad del viento, que superará los 30 km/h, sumado a una humedad que se disparará hasta el 80%, darán lugar a un ambiente incómodo. Se prevén rachas de viento fuertes y la posibilidad de lluvias, así que es mejor llevar paraguas al salir y estar listos para cualquier eventualidad.

Tarazona: cielo despejado con nubes en la tarde

Las condiciones meteorológicas se presentan estables, con un cielo mayormente despejado por la mañana y algunas nubes en la tarde. La temperatura oscilará entre 18 y 35 grados, con una ligera brisa del noreste que podría ofrecer algo de frescor sin causar molestias. Es posible que se registre alguna lluvia ligera en la tarde-noche, pero sin impacto significativo en la jornada.

Un paseo a primera hora del día resulta ideal para disfrutar del ambiente. Las temperaturas agradables invitan a aprovechar el transcurso de la tarde, perfecto para actividades al aire libre o simplemente relajarte en una terraza.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET