Un reportero de OKDIARIO muestra cómo saltar las ridículas boyas «disuasorias» puestas por el Gobierno tras la invasión de Ceuta

El Gobierno, tras la invasión a Ceuta no detectada por nuestros servicios según Marlaska, ha puesto boyas «disuasorias» en la frontera. Su objetivo, según informaron, es para evitar la llegada de inmigrantes a nuestras fronteras. OKDIARIO comprueba la poca dificultad que hay para pasar de Marruecos a España.

Un reportero de este periódico ha accedido hasta las boyas para demostrar que se pueden atravesar sin ningún problema. Con unas aletas y una cámara, el reportero se encuentra en las boyas de la frontera que sirven de descanso para continuar el camino. En este caso de regreso a España, pero se podría pasar a otro lado sin ningún problema.

Esas boyas «disuasorias» en ningún momento entorpecen el paso a nadie, sino que sólo sirven de salvavidas para cuando miles de marroquíes lo vuelvan a intentar. Sentados en las boyas, se puede observar el despliegue de soldados que ahora sí impiden el acceso a los suyos.

Allí, la Guardia Civil les avisa: «No es ilegal que usted esté ahí, pero los gendarmes se están poniendo nerviosos». A la vuelta, sobrevuela un helicóptero; sería gracioso que viniera por el reportaje y no cuando entraron 80.000.

En definitiva, estas boyas no son disuasorias. Aquí lo único disuasorio son los gendarmes en Marruecos, el Ejército y la Guardia Civil en España.

Una situación «insostenible»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estimado que hay todavía entre 8.000 y 11.000 personas migrantes en Ceuta, ha señalado a Marruecos como posible responsable y ha reclamado que se blinden las fronteras «con todas las garantías»: «Aquí no va a haber papeles» ni salidas a la península, ha asegurado.

Vivas ha pedido incrementar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad, el despliegue de medios y recursos «de todo tipo» en extranjería para lograr ese «retorno inmediato» lo antes posible y mantener al ejército en las calles para que transmita «seguridad». «No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España, que la frontera de Ceuta, esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca. Necesitamos garantías absolutas en ese sentido», ha criticado.