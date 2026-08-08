El hijo de Joe Biden revela que el cáncer de su padre se ha extendido: «Ha hecho metástasis; es muy doloroso»

El político demócrata, Joe Biden, sufre un cáncer de próstata «muy doloroso» y «muy debilitante». Fue el pasado mes de mayo de 2025 cuando el expresidente, después de dejar la Casa Blanca, anunció que había sido diagnosticado con un cáncer de próstata con metástasis ósea. Meses después, Biden comenzó a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas para combatir la enfermedad.

A pesar de estar sometido a tratamiento, se le ha visto en algunos eventos públicos, como, por ejemplo, durante la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

«Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia», ha declarado Hunter Biden a la BBC, quien añadió: «Es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo».

Su hijo ha explicado que el cáncer «se ha extendido». «Ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso y muy debilitante», asegura. «Es muy triste verlo (…) Lo único que diría sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que desearía que se quejara más, porque no está bien», añade.

Durante su mandato (2021-2025), Joe Biden, de 83 años, fue cuestionado por su avanzada edad y su capacidad para desempeñar el cargo. Finalmente, se vio obligado a renunciar a su campaña para la reelección y decidió ceder el testigo a Kamala Harris.

No abandonó la Casa Blanca sin antes conceder un indulto a su hijo, a pesar de que había prometido que no lo haría. Hunter Biden se mostró «agradecido» por el indulto en la entrevista, aunque reconoció que no fue «algo bueno» para el legado de su padre.