El ex presidente de EEUU Joe Biden sufre un «agresivo» cáncer de próstata

El ex presidente de EEUU Joe Biden sufre un «agresivo» de cáncer de próstata, según ha anunciado este domingo la oficina del ex presidente demócrata. Biden ha sido diagnosticado con cáncer de próstata metastásico apenas unos meses después de que el ex presidente dejara el cargo. A Biden se le ha detectado cáncer de próstata con metástasis en los huesos después de experimentar problemas urinarios. El diagnóstico ha llegado en un momento en el que Biden, con 82 años, cuando dejó el cargo en enero, ha sido objeto de escrutinio por sus deterioros mentales y físicos relacionados con su edad.

El diagnóstico se realizó el viernes después de que los médicos encontraran un pequeño nódulo en la próstata de Biden. «Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz», ha destacado el portavoz. «El presidente y su familia valoran las opciones de tratamiento con sus médicos», ha confirmado el citado portavoz.

En febrero de 2023, mientras estaba al frente de la Casa Blanca, a Biden se le extirpó un carcinoma del pecho. Ya antes de convertirse en presidente de Estados Unidos en 2021, Biden se había sometido a varios procedimientos para extirpar diferentes cánceres de piel del tipo no melanoma.

Un año después, Joe Biden, entonces candidato demócrata previsible, fue considerado «apto para ser presidente» durante un examen físico. En cambio, Joe Biden luego abandonó la campaña, presionado por los donantes y líderes del Partido Demócrata. Entonces, se pusieron de manifiesto sus problemas cognitivos cuando durante el debate con el entonces candidato Donald Trump en junio de 2024, fue incapaz de articular palabra. Finalmente, después de que Biden se apartara de la campaña y su vicepresidenta Kamala Harris se convirtiera en candidata, Trump arrasó en las elecciones presidenciales de noviembre.

Hace días salió a la luz que el personal de la Casa Blanca, se había planteado que utilizase una silla de ruedas en caso de que ganase a Donald Trump en noviembre de 2024.

Las alarmas sobre la salud de Biden saltaron cuando el pasado verano en plena campaña electoral en una fiesta de recaudación de fondo con Barack Obama, George Clooney y Julia Roberts, Biden fue incapaz de reconocer al actor. Los actores junto con los donantes fueron clave para conseguir que Biden se apartara de la carrera. Entonces, se enfurecieron con el personal y equipo de la Casa Blanca de Biden que sabían desde enero de 2024 sobre los problemas del entonces presidente de Estados Unidos.

Desde que dejó la Casa Blanca, Biden ha llevado un perfil relativamente bajo. Sólo ha pronunciado su primer discurso ampliamente publicitado en abril, cuando se dirigió a una conferencia para defensores de las personas con discapacidad en Chicago. Aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la Seguridad Social y, sin mencionar al presidente Trump por su nombre, criticó lo que su sucesor ha hecho con el programa de beneficios públicos.