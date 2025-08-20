Ni bicarbonato ni limón: el truco de Dani García (2 estrellas Michelin) para que los calamares queden crujientes

El truco de Dani García para que los calamares queden crujientes nos ayudará a conseguir una tapa o un complemento maravilloso. Este tipo de ingredientes pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que queremos conseguir un plus de buenas sensaciones en las que todo puede ser posible. Una tendencia que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Ni limón ni bicarbonato

Este es el truco para que los calamares queden crujientes

Este truco es tan sencillo como pasarlo por agua antes, una manera de que el rebozado se adhiera más, siempre y cuando después los pasamos por esa harina que hará posible la magia. Es hora de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no nos imaginaríamos.

Te proponemos una receta para conseguir los mejores calamares posibles, un buen básico para un delicioso bocadillo con un toque de alioli o de mayonesa que lo acompañe.

Ingredientes:

500 gr de anillas de calamar

2 huevos

100 ml de leche

100 gr de harina

1 limón

Laurel

Aceite

Sal