Recetas con curry en pasta: las 5 mejores recetas fáciles y especiadas

El curry en pasta es de esos ingredientes que, una vez lo pruebas, se vuelve un imprescindible en la cocina. Es increíble cómo con solo una cucharadita puedes darle a un plato un aroma profundo y ese punto especiado que te transporta directamente a Asia. Lo mejor es que no hace falta complicarse: basta con añadirlo a un salteado, a un guiso o incluso a un simple arroz para que el resultado se sienta mucho más especial.

Tipos de curry en pasta y sus sabores

Aunque hablemos de “pasta de curry” en general, lo cierto es que no hay una sola. Cada variedad tiene su personalidad:

Rojo: el más popular. Intenso, picante y con un sabor profundo gracias a los chiles rojos y al lemongrass.

Verde: fresco y potente, con chiles verdes, albahaca tailandesa y cilantro.

Amarillo: más suave, con cúrcuma y comino, aporta un toque cálido y ligeramente dulce.

Massaman: con especias como la canela o el cardamomo, es más suave y perfecto para guisos.

Panang: cremoso y con notas de cacahuete. Una opción equilibrada si no quieres tanto picante.

La gracia está en probar distintos y ver cuál encaja mejor con tu gusto o con el plato que quieras preparar.

Cómo usar la pasta de curry en la cocina

Usarla es más fácil de lo que parece. Lo habitual es sofreír la pasta en un poco de aceite o, mejor aún, en leche de coco para que sus aromas se liberen. Después solo tienes que añadir los ingredientes principales (pollo, verduras, tofu, pescado…) y dejar que se mezclen bien con la salsa.

Lo bueno es que la pasta de curry no se queda solo en currys: también puedes usarla para marinar carnes, darle vida a un arroz frito o incluso incorporarla en sopas rápidas.

Las 5 recetas fáciles con curry en pasta

Pollo al curry rojo con leche de coco

Una receta rápida y sabrosa. Sofríe la pasta roja, añade leche de coco, pollo y verduras. En media hora tienes un plato espectacular. Sopa Tom Kha con un toque de curry

Cremosa, aromática y ligera, con setas, leche de coco y lemongrass. Si le pones una pizca de pasta de curry, gana aún más sabor. Curry verde de verduras

Perfecto para una cena sin carne. Brócoli, calabacín, zanahorias y judías verdes se cocinan en una salsa verde fresca y especiada. Tofu con curry Panang

El tofu absorbe muy bien los sabores, y con esta pasta queda delicioso. Si lo acompañas con cacahuetes picados, tendrás un plato vegano de lujo. Arroz frito con curry amarillo

Ideal para aprovechar arroz del día anterior. Salteas con verduras y una cucharada de curry amarillo: sencillo y lleno de aroma.

Trucos para equilibrar el sabor especiado

La primera vez que usas curry en pasta es fácil pasarse. Aquí van algunos consejos prácticos:

Empieza con poca cantidad y ve ajustando. Es más fácil añadir que quitar.

La leche de coco es tu mejor aliada para suavizar el picante.

Un toque dulce (azúcar moreno, miel o fruta) puede redondear el sabor.

La acidez, con unas gotas de lima o limón, equilibra y da frescor.

Y no olvides la sal: a veces el picante tapa la sensación de falta de sazón.

Conclusión

El curry en pasta es un salvavidas para quienes quieren cocinar platos con mucho sabor sin invertir demasiado tiempo. Conocer sus tipos, saber cómo usarlo y animarse a probarlo en recetas sencillas abre un mundo de posibilidades. Y lo mejor: cada preparación es una pequeña aventura aromática que llena la cocina de especias y color.