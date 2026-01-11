Zapatero a la hermana de una víctima encarcelada por Maduro: «¿A quién le importa tu hermano?

Vasco da Costa (Caracas, 1959) era un activista y politólogo venezolano que, por pensar diferente y expresar su opinión contraria al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, fue encarcelado como preso político. Su hermana, Ana da Costa, al ver cómo le torturaban en las cárceles venezolanas intentó que le sacaran de prisión y, en septiembre de 2016, tuvo la oportunidad de reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero, que se ofrecía como mediador para liberar a presos, pero todo fue un engaño y se sintió utilizada.

Ana da Costa recuerda ese día con gran claridad: «Fui convocada por el partido Un Nuevo Tiempo y fuimos a su sede. Nos dijeron que teníamos una reunión con Zapatero en la Embajada de España, pero que no podíamos ir en nuestros carros particulares, sino que teníamos que ir en los carros de ellos, yo me monté donde me dijeron y fuimos hasta la Embajada de España en Caracas. Ahí aparece el señor Zapatero y se sentó en la poltrona al lado de mí».

Y prosigue: «Entonces él comienza a hablar y tal, porque en ese tiempo estaba Manuel Rosales preso, comienza a hablar de los presos políticos, comienza a hablar del Gobierno y él siempre fue favorable al Gobierno. Zapatero nunca hizo nada por los presos políticos, eso no es verdad, eso es mentira y yo lo puedo cerciorar».

Ana relata, en la entrevista con OKDIARIO, que el ex presidente de España le preguntó por su hermano sin mucho afán: «Le dije que mi hermano se llamaba Vasco da Costa y él me mira y me dice ¿quién es Vasco da Costa, a quién le interesa Vasco da Costa?, y yo pensé para mí qué hombre tan grosero y pensé a mi sí me interesa, es mi hermano».

Un dosier de presos para Zapatero

Tras esta breve conversación, le dieron a José Luis Rodríguez Zapatero un dosier en el que estaban las fotos y el nombre de cada preso político. Ana le mostró a su hermano.

«Él agarró un bolígrafo y le puso un puntico a la foto debajo, después no habló más conmigo en toda la reunión, habló más con la doctora Jacqueline Sandoval, que es muy buena explicando la situación de los presos políticos y del estado de indefensión que el preso político tiene ante el Estado y Zapatero dijo muy bien».

Fue un engaño

La hermana de Vasco de Costa se dio cuenta con el tiempo de que esa reunión había sido un engaño y que se produjo realmente para la liberación de Manuel Rosales, un político venezolano que le interesaba a Zapatero.

«Ninguno de nuestros familiares fueron liberados, nos dieron un agasajo y nos fuimos», explica Ana en la charla con OKDIARIO.

Y apunta: «Decir que Zapatero intercedía por los presos políticos es mentira, yo estuve siete años en ese ambiente y los presos políticos son usados como moneda de canje. Yo tengo todos estos presos políticos, yo te exijo tal cosa a ti y tú me das tal cosa a mí y sueltan a los presos políticos».

La reunión con Zapatero se produjo en el jardín de la sede diplomática española en Venezuela y a la misma también asistió la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y su hermano también político Jorge Rodríguez. Ambos son íntimos amigos de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha viajado en decenas de ocasiones a Caracas para encontrarse con ellos en los últimos años.

Habla sin temor desde Caracas

La mujer que negoció la liberación de su hermano con José Luis Rodríguez Zapatero atiende a este periódico desde Caracas tras la detención de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump.

Pocos venezolanos se atreven a hablar o mostrar cómo se sienten desde allí por miedo a represalias. Actualmente, Venezuela se encuentra en un estado de excepción por causa de «agresión de potencias extranjeras» y hay un decreto que considera «conspiración» cualquier opinión que alguien diga sobre la extracción de Maduro.

Pero Ana da Costa, después de perder a sus dos hermanos, se atreve a alzar la voz: «Ahorita en Venezuela la cosa no está bien, yo ahorita por lo que te estoy diciendo pueden meterme presa, si me quieren venir a buscar, que me vengan a buscar, me fregaron la vida durante casi 30 años, mi familia eran mis dos hermanos y a uno lo mataron y a mi hermano mayor lo torturaron, quedó tan enfermo que no puede ni salir de su casa y le tuvieron que cortar la mitad de un pie. A mí ellos ya me quitaron todo».

Y lamenta la cruda realidad que se vive en Venezuela bajo la dictadura de Maduro: «Con un preso político, está toda la familia presa porque es inocente. Cuando tú tienes un hermano que es ladrón, tú sufres tu calvario, la familia sufre un calvario porque él no está por el buen camino, pero cuando tú sabes que tu hermano está siendo torturado por decir lo que piensa, en el cuerpo, en la mente, eso te martillea la mente todo el día. Tú estás comiendo tranquilamente y no puedes o te cae mal la comida porque piensas en si tu pobre hermano comió hoy o qué estará comiendo porque le ponían la comida en el piso y desnudo y arrodillado con las manos atrás, tenía que comer como si fuera un perro… Cuando tú tienes eso en la cabeza que te martillea día y noche, es un calvario y eso sí que es una tortura».