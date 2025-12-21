EEUU incauta un nuevo buque petrolero frente a la costa de Venezuela
Es el tercer buque incautado en aguas del Caribe en las últimas semanas
Estados Unidos ha interceptado un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela este domingo. Se trata del segundo buque incautado en aguas del Caribe durante el fin de semana, después de que este sábado las autoridades de Estados Unidos confiscara el Centuries, y el tercero tras una primera operación en la que apresó el Skipper, el pasado 10 de diciembre. La información ha sido adelantada por la agencia Reuters, que ha citado a dos altos funcionarios del Gobierno norteamericano.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció durante la semana el «bloqueo total y completo» de los petroleros sancionados que traten de entrar o salir de Venezuela. La incautación del buque petrolero Centuries, perteneciente a una empresa china, es el segundo caso de las medidas anunciadas por el presidente republicano.
El Ejército de Estados Unidos «prestó apoyo» con helicópteros que transportaban personal de los guardacostas hasta el buque, según informaron los medios estadounidenses sobre la operación del sábado. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos también confirmó la captura del petrolero y la incautación de su carga, con hidrocarburos procedentes de Venezuela, que buscaban esquivar el bloqueo impuesto por Trump
«Esta mañana antes del amanecer, el 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos con el apoyo del Departamento de Guerra ha capturado un petrolero que atracó por última vez en Venezuela», ha publicado Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en sus redes sociales.
Trump ordenó un bloqueo total a todos los buques petroleros sancionados por Washington y la incautación de aquellos que trataran de entrar o salir de Venezuela. El presidente republicano asegurado que el país caribeño estaba «completamente rodeado por el Ejército más grande jamás reunido en la historia de Sudamérica», y que su número «sólo aumentará» hasta que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, devuelva «todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos. Sin embargo, el buque Centuries apresado este sábado no ha recibido sanciones por parte de Estados Unidos, aunque desde Washington aseguran lo contrario.
Trump acusó directamente al «ilegítimo régimen de Maduro» de utilizar petróleo de «yacimientos robados» para financiar actividades ilícitas, incluyendo «narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros». «Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo terrorismo, narcotráfico y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera», ha escrito el mandatario.
Desde que EEUU incautara el primer petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela ha habido un embargo efectivo y los buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo están parados en aguas venezolanas en lugar navegar y de correr el riesgo de ser incautados.