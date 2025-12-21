EEUU incauta un nuevo buque petrolero frente a la costa de Venezuela

Estados Unidos ha interceptado un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela este domingo. Se trata del segundo buque incautado en aguas del Caribe durante el fin de semana, después de que este sábado las autoridades de Estados Unidos confiscara el Centuries, y el tercero tras una primera operación en la que apresó el Skipper, el pasado 10 de diciembre. La información ha sido adelantada por la agencia Reuters, que ha citado a dos altos funcionarios del Gobierno norteamericano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció durante la semana el «bloqueo total y completo» de los petroleros sancionados que traten de entrar o salir de Venezuela. La incautación del buque petrolero Centuries, perteneciente a una empresa china, es el segundo caso de las medidas anunciadas por el presidente republicano.

El Ejército de Estados Unidos «prestó apoyo» con helicópteros que transportaban personal de los guardacostas hasta el buque, según informaron los medios estadounidenses sobre la operación del sábado. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos también confirmó la captura del petrolero y la incautación de su carga, con hidrocarburos procedentes de Venezuela, que buscaban esquivar el bloqueo impuesto por Trump

«Esta mañana antes del amanecer, el 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos con el apoyo del Departamento de Guerra ha capturado un petrolero que atracó por última vez en Venezuela», ha publicado Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en sus redes sociales.