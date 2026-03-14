EEUU urge a sus ciudadanos a abandonar Irak de inmediato por el riesgo de atentados financiados por Irán

La Embajada de Estados Unidos en Bagdad (Irak) ha emitido una alerta de seguridad en la que insta a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irak «inmediatamente» ante el agravamiento de los riesgos para su seguridad, especialmente después de un reciente ataque con misiles contra el edificio de la embajada en la capital iraquí. EEUU urge así este sábado a sus ciudadanos a abandonar Irak de inmediato por el riesgo de atentados de grupos terroristas financiados por la dictadura de los ayatolás de Irán.

El mensaje recalca que los ciudadanos que elijan permanecer en Iraq deberían reconsiderar su decisión debido a la “amenaza significativa” que representan grupos milicianos alineados con Irán”, los cuales han intensificado sus ataques contra intereses estadounidenses en el país.

Qué ha motivado esta medida

Ataque con misiles: En las últimas horas un misil alcanzó una plataforma de helicópteros dentro del complejo de la embajada en la Zona Verde de Bagdad, una de las zonas más protegidas de la ciudad. Aunque no se reportaron víctimas confirmadas de inmediato, el hecho representa una escalada significativa de violencia.

Milicias alineadas con Irán: Las milicias chiíes apoyadas por Irán han lanzado repetidos ataques con cohetes, drones y otros proyectiles en varias zonas de Irak donde se encuentran objetivos estadounidenses y occidentales. El Gobierno estadounidense las responsabiliza de haber incrementado las amenazas tras las operaciones militares contra objetivos iraníes en la región.

Elevación de la alerta regional: Esta advertencia se suma a un patrón más amplio de alerts y evacuaciones parciales de personal diplomático estadounidense en Oriente Medio, ante el aumento de tensiones con Irán y sus aliados.