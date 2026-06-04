El misterio de los hombres de las alcantarillas en Nueva York: «No actúes como Batman, no lo eres» pide la Policía a quien los vea

En los últimos días, Nueva York se ha visto sacudida por un enigma que parece sacado de una película: grupos de hombres han sido captados por cámaras de seguridad de la ciudad entrando y saliendo de las alcantarillas en distintos barrios de Brooklyn y Queens. Las imágenes muestran a estas personas descendiendo por las tapas de registro en plena noche o madrugada, a veces equipados con herramientas y ropa de protección, como se ve en uno de los vídeos que reproducimos, donde uno de los tipos sale con una pala. Permanecen varias horas bajo tierra antes de emerger y marcharse.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en Williamsburg, donde un grupo de unas siete personas salió de una alcantarilla en medio de una intersección. En Gravesend, otro equipo fue visto saliendo de madrugada y cambiando de ropa junto a sus vehículos. También en Astoria, Queens, un dueño de taller mecánico alertó a la policía tras ver a varios individuos descender cerca de su negocio. En todos los incidentes, las personas actuaban de forma organizada y desaparecían rápidamente.

Las autoridades de la ciudad, incluyendo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Protección Ambiental, han iniciado investigaciones. Hasta el momento, no se ha informado de detenciones ni de personas heridas, y las inspecciones realizadas bajo tierra no han encontrado daños en la infraestructura ni elementos sospechosos.

Sin embargo, los funcionarios han sido claros tras la aparición de estos hombres: entrar en las alcantarillas de Nueva York es ilegal y extremadamente peligroso. Advierten de que los riesgos son múltiples, ya que el sistema de drenaje subterráneo puede contener gases tóxicos y potencialmente mortales, superficies resbaladizas e inestables, riesgo de inundaciones repentinas y espacios confinados donde es fácil quedar atrapado.

Además, la policía de Nueva York recuerda que bajo las alcantarillas hay líneas de gas y eléctricas que aumentan el peligro de electrocución o intoxicación. Las autoridades han insistido en que nadie debe intentar explorar estas zonas. Y a quienes les vea también les ha lanzado un mensaje claro: «No actúes como Batman, no eres Batman, sólo llama a la Policía».

¿Qué buscan estos ‘hombres topo’?

Aunque las investigaciones siguen abiertas, la principal hipótesis apunta a que estas personas estarían buscando objetos de valor que caen a las alcantarillas: joyas, monedas, carteras, chatarra o incluso armas. No es la primera vez que ocurre en Nueva York. En casos anteriores, algunos buscadores han admitido bajar en busca de oro y otros tesoros perdidos por los neoyorquinos. Esta práctica, más común en otros países, parece haberse reactivado en la Gran Manzana.