¿Cuál ha sido la noticia VIP de la semana? ¡Vota tu favorita!

Con el verano en pleno apogeo y los famosos preparando sus vacaciones, la actualidad del corazón no se detiene. Una semana más, COOL recopila algunas de las noticias que más interés han despertado entre los lectores y que han marcado la conversación en el mundo VIP. Ahora llega el momento de elegir cuál ha sido la más destacada.

Sin duda, uno de los acontecimientos más emotivos ha sido la muerte de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría, a los 76 años. La actriz atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de una de las personas más importantes para ella, recibiendo numerosas muestras de cariño en las últimas horas.

En el ámbito de la realeza, Olympia Beracasa ha acaparado titulares al compartir una imagen tomada en los jardines del Palacio de Marivent. La fotografía ha vuelto a poner el foco sobre el entorno en el que la Familia Real disfruta de sus vacaciones en Mallorca y ha despertado una gran expectación en redes sociales.

Otra de las protagonistas de la semana ha sido Susanna Griso, que ha celebrado su esperada boda con Luis Enríquez en la Costa Brava. El enlace reunió a numerosos rostros conocidos y se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del verano.

También ha dado mucho que hablar la relación entre Ferran Torres y una azafata italiana, un romance que sigue despertando curiosidad entre los seguidores del futbolista y que continúa generando titulares.

Por último, Ester Expósito ha querido poner fin a las especulaciones sobre su supuesta relación con Kylian Mbappé. La actriz ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes difundan informaciones falsas sobre su vida privada, dejando claro que no está dispuesta a tolerar los bulos que circulan sobre ella.

¿Y para ti? ¿Cuál ha sido la noticia VIP más importante de la semana?