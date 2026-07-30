Milei aprueba un decreto de urgencia para expulsar a «todo extranjero que incite al odio contra Argentina»

La oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, ha publicado este jueves un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que modifica la Ley de Migraciones para endurecer los criterios de admisión y permanencia de ciudadanos extranjeros en el país tras la derrota de su selección contra España en la final del Mundial del pasado 19 de julio.

La principal novedad de la reforma es que permitirá impedir la entrada o incluso expulsar a aquellos extranjeros que promuevan o difundan mensajes de odio contra Argentina, los argentinos o sus símbolos nacionales.

La medida, anunciada este miércoles por el Gobierno argentino, supone un nuevo cambio en la política migratoria impulsada por el Ejecutivo libertario de Milei. Asimismo, el Gobierno sostiene que la iniciativa busca proteger la convivencia y la identidad nacional frente a «discursos de odio».

La modificación de la Ley de Migraciones incorpora nuevas causas para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de extranjeros. Entre ellas figura la difusión de mensajes que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra la República Argentina o contra los ciudadanos argentinos por razón de su nacionalidad.

De igual manera, el decreto también contempla como motivo de expulsión los actos de ultraje a los símbolos patrios, entre ellos la bandera, el escudo y el himno nacional.

Según el texto difundido por el Ejecutivo, estas conductas podrán ser consideradas «incompatibles» con la permanencia de un ciudadano extranjero en el país, permitiendo a las autoridades migratorias iniciar procedimientos administrativos para denegar el ingreso o revocar autorizaciones de residencia cuando corresponda.

Argentina aplaude el decreto

Tras el anuncio en redes, los ciudadanos argentinos han aplaudido esta medida del mandatario, asegurando que hay que buscar a todos los «parásitos» que estuvieron «insultando» a Argentina durante el Mundial. Estos son algunos comentarios en redes:

Tengo la captura y mensajes de cientos de extranjeros q se burlaron de país y los símbolos patrios. Dónde hay q mandar todo el material, así los empiezan a localizar y a deportar??. Ó voy directamente hasta la policía y se los paso a ellos?. Estos extranjeros van a correr — Ma777i (@Matuute2) July 30, 2026

VAMOS CARAJO. EXCELENTE MEDIDA. DEPORTEN 40.000 BRASILEROS PARA FESTEJAR — piti (@nosoypitti) July 30, 2026

Hora de empezar a ir a buscar a todos los queridos estudiantes (parasitos) que estuvieron bardeando a Argentina. Alguien tiene algun compilado o algo? — JustALurker (@JustALurker_96) July 30, 2026

apurence gente a recolectar le evidencia antes de que estas savandijas empiezen a borrar sus post y privatizar sus cuentas pic.twitter.com/rrI0seyql3 — fashum (@fas51585226) July 30, 2026

Pasen la lista de todos los hijos de re mil puta que estuvieron diciendo mierdas de Argentina. Brasileros, colombianos, ecuatorianos, uruguayos, chilenos.. — Elena 💕🇦🇷 (@Elenitaa11246) July 30, 2026

Perfecto pero también empecemos a dejar de regalar el dni argentino y cobrar universidades y hospitales a extranjeros — Zoë Lilou (@shortnsweetsour) July 30, 2026

Milei asegura que hay «celos» contra Argentina

Por su parte, Milei publicó el pasado miércoles en Instagram imágenes con mensajes como «¿Tenés enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina», o «El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo». Todos estos mensajes llegaron tras la derrota de Argentina en la final del Mundial, torneo donde se ha criticado al país por sus ayudas en las eliminatorias mediante arbitrajes suaves.

El jueves, Milei continuó compartiendo publicaciones del mismo tipo, que aseguraban que «ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos». También publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se ve a Milei abriéndose la camisa para mostrar debajo el uniforme de la selección argentina de fútbol junto al mensaje «¡Viva la Argentina, carajo!».