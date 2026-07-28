Alerta de tsunami en Japón tras registrar un terremoto de magnitud 7,1 frente a la isla de Kyushu

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El sismo tuvo lugar a las 16:27 hora local (07:27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

Algunas zonas de la región registraron el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Tras el terremoto, la JMA emitió una alerta por tsunami para varias zonas de la costa, y dijo que se esperan olas de hasta un metro de alto.

Todavía no hay información sobre daños o víctimas, y está previsto que las autoridades meteorológicas ofrezcan una rueda de prensa a las 17:30 hora local (08:30 GMT) para dar más detalles.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.