Una familia recorre 100 kilómetros con su hijo muerto en el coche sin darse cuenta: «Pensábamos que estaba durmiendo»

Una familia condujo durante 100 kilómetros en coche sin darse cuenta de que su hijo había muerto. Sus padres pensaban que estaba durmiendo, pero el hombre, de 31 años, falleció de un infarto. Los hechos ocurrieron en la autopista A21 Turín-Piacenza, entre los peajes de Casteggio y Voghera, en Italia.

El hombre, de 31 años y de origen rumano, sufrió un paro cardíaco. Según sus padres, no tuvo tiempo de pedir ayuda. Su familia no se percató de lo ocurrido y pensaban que estaba durmiendo.

La familia viajaba por la autopista A21 en dirección a Turín, tal y como adelantó Corriere della Sera. El padre conducía, mientras la madre iba en el asiento del copiloto. El hijo estaba sentado en el asiento trasero sin mostrar signos vitales, pero sus padres pensaban que estaba descansando.

Al llamarlo y no obtener respuesta, pararon en un arcén, lo tocaron y se dieron cuenta de que no estaba dormido, sino que había perdido el conocimiento y no tenía pulso. Al momento llamaron a emergencias, pero sin éxito. El médico lo declaró muerto.

Los padres explicaron que la última vez que su hijo había pronunciado alguna palabra fue unos 100 kilómetros antes. Según emergencias, el hombre sufría problemas cardíacos leves.