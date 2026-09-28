La socialista Magdalena Andersson no logra los apoyos para gobernar Suecia

La líder de los socialdemócratas en Suecia, Magdalena Andersson, anuncia que no logró obtener los apoyos suficientes para conformar gobierno, diez días después de que el Parlamento le haya dado la confianza de reformar el ejecutivo.

El Partido Socialdemócrata, junto al bloque de partidos de centroizquierda, ganó las elecciones del pasado 13 de septiembre, logrando 176 escaños por encima de los 173 de los partidos de centroderecha. El Parlamento sueco le dio la confianza a Andersson de formar gobierno, pero tras varias negociaciones con diferentes partidos, anuncia este lunes que «actualmente no existe ninguna posibilidad de que pueda formar un gobierno».

«No se dan las condiciones», declaró Andersson, que intentó formar gobierno con el Partido de Izquierda, los socialistas y el Partido de Centro. Unos pidieron previamente que daban su apoyo si entraban en el Ejecutivo, mientras otros estaban en contra de formar gobierno con otras formaciones. Precisamente el Partido de Izquierda, con 30 escaños, le ha negado el apoyo y ha dejado a los socialdemócratas sin posibilidades.

Elisabeth Thand Ringqvist, del partido centrista, previamente había declarado que rechazaba cualquier negociación que tenga en la mesa la propuesta de formar gobierno con los socialistas: «No puedo imaginar que podamos estar en el Gobierno con el Partido de Izquierda, pero sí con los socialdemócratas y el Partido del Medio Ambiente».

Todo queda en las manos del presidente del parlamento sueco, que deberá recurrir al actual primer ministro, Ulf Kristersson, para llevar a cabo las conversaciones con las demás formaciones, en primera instancia fallidas por parte de Andersson. El partido Kristersson, los Moderados, lograron la segunda posición en las recientes elecciones, pero tampoco tienen opciones de formar gobierno, ya que sus aliados, los Conservadores, perdieron 11 escaños, lo que los ha dejado muy tocados.

Elecciones reñidas

Los resultados de las elecciones suecas le dieron la victoria al Partido Socialdemócrata, que obtuvo 176 escaños de los 349 que forman el parlamento, una mayoría muy justa considerada para formar gobierno. En segundo lugar, el Partido Conservador logró el 19,8%. Los Demócratas de Suecia (SD) perdieron tres puntos y con ese resultado dejaron de ser la segunda fuerza parlamentaria.