Emanuele Coccia, filósofo italiano, sobre la vivienda: «El problema de la casa no es la geometría, es cómo dar forma a la felicidad compartida entre personas»

Una casa puede tener muchos metros cuadrados y, sin embargo, no sentirse como un hogar. Esta es una de las ideas que plantea Emanuele Coccia, filósofo italiano y autor de Filosofía de la casa, al reflexionar sobre la relación entre arquitectura, convivencia y felicidad. Para el filósofo, hablar de vivienda no consiste únicamente en calcular superficies, distribuir habitaciones o levantar edificios, ya que también implica preguntarse cómo crear espacios capaces de acoger las relaciones y las formas de vida de quienes los habitan.

Una casa es mucho más que paredes

Para Emanuele Coccia, la experiencia de una mudanza permite comprender qué significa realmente tener una casa. Cuando una persona cambia de vivienda, no se lleva únicamente muebles, ya que selecciona objetos, recuerdos, personas y elementos que forman parte de su mundo cotidiano. La casa se convierte así en una especie de selección de aquello que consideramos necesario para vivir y sentirnos bien.

Esta concepción transforma la vivienda en algo más que un espacio arquitectónico. El hogar sería una representación material de la vida que queremos construir, un lugar donde se reúnen aquellas cosas que consideramos importantes. Un estudio académico dedicado a la filosofía doméstica de Emanuele Coccia explica precisamente que, para el autor, la casa permite experimentar con aquello que entendemos como una buena vida y construir una relación determinada con el mundo que nos rodea.

El problema de los metros cuadrados

Una de las cuestiones que plantea Emanuele Coccia es que la arquitectura no debería limitarse a resolver problemas geométricos. El filósofo considera que el verdadero desafío consiste en dar forma a la felicidad compartida entre las personas, una cuestión especialmente relevante en un momento en el que el acceso a la vivienda condiciona la vida cotidiana de millones de personas.

La casa también es una cuestión social

Esta filosofía adquiere una dimensión especialmente relevante cuando se relaciona con el acceso a una vivienda asequible. En España, el debate sobre los precios de compra y alquiler ha convertido la vivienda en uno de los principales problemas sociales y económicos. La dificultad para acceder a un hogar afecta además a la emancipación, la formación de nuevas familias y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida independiente.

Por eso, la reflexión de Emanuele Coccia va más allá del diseño de una casa bonita. Si el hogar es el espacio en el que una persona intenta construir su propia idea de bienestar, acceder a él se convierte también en una cuestión relacionada con la calidad de vida. Su planteamiento invita así a cambiar la pregunta, ya que no se trata solamente de cuántos metros cuadrados tiene una casa, sino de qué posibilidades ofrece para vivir, convivir y sentirse parte de un lugar.