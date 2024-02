Estas son las prácticas cotidianas que haces a diario y que hace 100 años eran un escándalo

La vida avanza muy rápidamente y algo que ahora hacemos a diario, hace 100 años era un escándalo en mayúsculas. Algo que quizás nadie hubiera imaginado, pero que es una realidad en todos los sentidos hoy en día. Hemos asistido a unos cambios que quizás sorprenderían a más de uno.

Nuestras abuelas o bisabuelas no hubieran tolerado gran parte de nuestro estilo de vida actual. Un avance importante el que hemos vivido, especialmente las mujeres en estas últimas décadas. El cambio es significativo y lo que haces a diario, hace 100 años era un auténtico escándalo.

Hace 100 años estas prácticas eran un escándalo

La vida evoluciona, tal y como vemos, nada es como era. Los tiempos pasan y a nosotros mismos nos puede parecer que hemos vivido varias vidas. Ha cambiado mucho el mundo desde que éramos pequeños, tal y como podemos ver ahora, también es muy distinto.

Muchos crecimos sin redes sociales y quizás sin poder imaginar que algo tan simple, tuviera tanta repercusión. Aunque internet estaba presente, no estaba ni mucho menos generalizado y los teléfonos servían para llamar, pero no eran el elemento básico sin el cual no salimos de casa.

El avance de la tecnología ha cambiado muchas cosas, pero también lo ha hecho un cambio de ciclo que ha acabado siendo el que marque una diferencia importante. Hemos visto evolucionar los elementos cotidianos que quizás nunca antes hubiéramos imaginado que serían tan importantes.

Pero cuidado porque lo que está apareciendo al lado de esta evolución tecnológica es algo que va mucho más allá. Nuestro estilo de vida es radicalmente distinto al de nuestros abuelos. El mundo parece que se ha acelerado y se ha perdido en un mar de necesidades que para ellos no tendrían ningún sentido.

Vivían con lo mínimo y sin tantos gastos como la suscripción a Netflix o un teléfono que cuesta el sueldo de un mes, pudieron crear auténticos imperios. Consiguiendo una cantidad de posesiones materiales con las que hoy en día se puede soñar, pero eso también hemos visto algunos avances, quizás no materiales, pero sí sociales.

La vida ha cambiado y las modas también, hacer cualquiera de estas cosas hace 100 años hubiera acabado siendo un auténtico escándalo en todos los sentidos. Estos elementos quizás te acaben sorprendiendo.

Estas prácticas que haces a diario serían un auténtico escándalo

Las mujeres no se tatuaban, solo las prostitutas o las que trabajan en el circo llevaban este elemento de expresión corporal que hoy es especialmente popular. Muchas mujeres y también hombres deciden invertir una gran cantidad de dinero y de esfuerzos en una decoración del cuerpo que hace 100 años sería impensable.

No se podía leer por la noche en la cama. Era una práctica que estaba prohibida al necesitar velas. Muchas personas se quedaban dormidas y acaban quemando media casa al no estar pendiente de un fuego que acaba siendo altamente peligroso si no lo vigilamos.

Las mujeres no llevaban pantalones hace 100 años. Era una prenda masculina que además se consideraba indecente. Lo hemos visto en nuestras abuelas, jamás o rara vez han llevado pantalones, algo que hoy en día no solo es más habitual, sino que es la mayoría del armario de una mujer.

Los niños no iban a la escuela. Solo acudían a la escuela a aprender a leer y escribir, después volvían a casa y ayudaban a sus padres o empezaban a trabajar a muy temprana edad. Se consideraba normal en esos días tener a alguien que ayude a la economía familia, incluidos los niños.

No se podía fumar en lugares públicos. El tabaco era algo para hacer en casa con lo cual, se consiguió un avance importante al salir de casa, aunque hoy en día este cambio está realizándose a la inversa. Prácticamente no se puede fumar en casi ningún sitio hoy en día.

Nadie se bañaba cada día, sino que se bañaban en el mejor de los casos una vez a la semana. Teniendo en cuenta que no había agua potable y todo el mundo tenía que estar pendiente de un agua que sería un buen muy preciado hace 100 años.

Una mujer no podía ir en bicicleta, se consideraba que era muy frágil para ello. Tampoco podían participar en competiciones deportivas, algo que se ha logrado durante los últimos tiempos. Eso sí, en categorías diferentes y con registros que las diferencian al no poder llegar a los niveles de los hombres.

Estos cambios se han materializado también en las comidas, los tomates hubo un momento de la historia que fueron prohibidos al creer que podía ser venenosos. Todo ha cambiado mucho en los últimos años, incluida una población que avanza hacia un futuro muy diferente o quizás no tanto, que el pasado.