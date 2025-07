Mateu deja clara su postura sobre los cambios en el Comité Técnico de Árbitros: «Ha pagado el pato…»

El RFEF ha tomado decisiones para cambiar el estamento arbitral de cara a la próxima temporada. La destitución de Medina Cantalejo como presidente del CTA junto a Clos Gómez, responsable del VAR, y toda la directiva fue la primera piedra en el camino. Una nueva era que hará frente Fernández Borbalán como nuevo líder junto a Eduardo Prieto Iglesias, pero que no hace olvidar a Mateu lo último vivido.

La decisión vino en consecuencia de las quejas de varios equipos de la liga por una reforma inmediata de un estamento que aún mantenía vínculos con la etapa del caso Negreira. Aún así, Mateu Lahoz ha querido hurgar en la herida de los errores que cometió el arbitraje español la temporada pasada, especialmente en un error grotesco hacia el Real Madrid.

Concretamente, de la entrada que sufrió Kylian Mbappé de Carlos Romero en el partido frente al Espanyol. El francés recibió una dura patada por detrás y Muñiz Ruiz no señaló la roja directa, acción que más tarde iba a encender aún más a raíz de que fuera el defensa quién marcó el gol de la victoria perica.

La entrada a Kylian Mbappé, el error más grotesco para Mateu

A raíz de ello, el Real Madrid desató una furia tremenda, pidiendo audios al CTA de lo que se habló en la sala VAR, pero recibió el rechazo del estamento arbitral para justificar por qué no fue expulsado el jugador rival. «Hay situaciones, yo llevo contabilizadas cuatro, que no entiendo después de 32 años de arbitraje. Incluso después de escuchar el audio sigo sin entender por qué tomaron esa decisión. Eso es super duro. Esa decisión no es baladí porque decide partidos. El fútbol es del pueblo y el arbitraje debe estar al servicio del fútbol. Esa jugada fue la de más repercusión y el pato lo ha tenido que pagar el cuarto árbitro», explicó Mateu.

Un discurso en el que el exárbitro señaló la falta de profesionalidad para manejar las jugadas polémicas: «Había un árbitro, un asistente, ambos profesionales, había dos árbitros en el VAR con tiempo y cámaras, acompañados por grandísimos operadores de vídeo y el pato lo ha pagado un compañero que no es profesional, que cuida a sus hijas en el parque de su pueblo junto a un futbolista que lleva 10 años representando al fútbol español y estoy seguro de que si hablan de esto no entenderá nada. El cuarto árbitro en mi periplo de 2002 lo único que hacía era dar opinión. Emitir su opinión por un pinganillo.